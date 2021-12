Runway Fashion Show : 15 designers venus de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique attendus à Conakry (Interview)

La capitale guinéenne va accueillir les 10, 11 et 12 décembre prochains, la première édition du Runway Fashion Show. Un défilé de mode qui s’inscrit dans une initiative visant à faciliter la visibilité et l’exportation du savoir-faire artistique et artisanal guinéen et dont les bénéfices seront versés en faveur d’une cause humanitaire : soutenir et accompagner les patients de la drépanocytose en Guinée en garantissant l’accès aux soins aux plus démunis.

Quinze (15) designers venus de neuf (09) pays africains, européens et américains prendront part à ce défilé inédit en Guinée. Pour en savoir davantage sur cet évènement, Mediaguinee est allé à la rencontre de Aïchatou Diallo, ancien mannequin primé aux Awards des mannequins africains en 2019, à Abidjan et initiatrice du projet Runway Fashion Show.

Ci-dessous l’interview que nous vous proposons de lire

Mediaguinee : Parlez-nous de ce projet, le Runway Fashion Show ?

Aïchatou Diallo: Le Runway Fashion Show est une initiative qui ambitionne de lever des fonds pour les patients atteints de drépanocytose à travers la mode. En résumé, c’est un évènement de mode qui est prévu en décembre, en Guinée sur trois dates : le Vendredi 19 décembre, à Noom hôtel, le samedi 11 décembre au chapiteau du palais du peuple et le dimanche 12 décembre, à Noom hôtel pour une exposition vente.

L’objectif à travers ces trois journées consiste à pouvoir réunir suffisamment de fonds pour aider les patients atteints de drépanocytose en Guinée

Mediaguinee : Quelles seront les principales activités lors de cet évènement ?

Aïchatou Diallo: La soirée du vendredi 10 décembre, prévue à Noom hôtel, ce sera une soirée caritative. L’objectif de la soirée caritative est de divertir les participants ou clients, de divertir toutes ces personnes qui vont venir à cet évènement, tout en leur permettant par l’achat d’un ticket de faire vacciner un enfant. La soirée du samedi, c’est une soirée Grand Public et l’objectif est de permettre à tous les autres qui n’ont pas pu venir à la première soirée qui reste quand même assez privée, de participer à la levée de fonds tout en se divertissant. Le dimanche, nous prévoyons une journée expo-vente qui va permettre aux designers qui arrivent, on en a 15 qui arrivent d’un peu partout en Afrique et en occident, d’exposer les tenues qui ont été présentées lors du défilé et permettre aux acheteurs de pouvoir bénéficier de marque de designers africains sur cette journée.

Mediaguinee : Dîtes nous, d’où est venu l’idée d’initier un tel projet ?

Aïchatou Diallo: Le Runway est l’aboutissement d’un parcours personnel d’abord en tant que patiente drépanocytaire, car moi, je suis drépanocytaire de type SS, mais le Runway est aussi surtout un aboutissement personnel parce que je suis un mannequin qui a été primé aux Awards des mannequins africains en 2019 à Abidjan. Donc, j’ai voulu cumuler ces deux facettes de ma personnalité pour proposer un sujet à fort impact social qui ambitionne une fois de plus d’accompagner les patients qui ambitionne une fois de plus d’accompagner les patients drépanocytaires en Guinée.

Mediaguinee : Comment comptez-vous vous y prendre pour la réussite de l’évènement ?

Aïchatou Diallo: À date, nous ne ménageons aucun effort pour la réussite de cet évènement. Cela passe par la mobilisation au niveau national et international. Au niveau international, on a beaucoup de partenaires de médias et au niveau local on a également une mobilisation de la presse guinéenne, donc c’est l’occasion pour nous de remercier l’ensemble des partenaires, que ça soit les médias ou les institutions qui nous accompagnent, et des dispositions ont été prises par les autorités dont la présidence, le ministère de la santé, le ministère du tourisme qui est le ministère de tutelle. Nous avons également pris des disponibilités avec l’ANSS qui sont des dispositions sanitaires, afin que l’évènement se passe dans le respect des conditions sanitaires . L’objectif pour nous est de créer toutes les conditions qui permettront aux personnes qui vont participer à cet évènement de passer 3 à 4 jours d’activités en toute tranquillité.

Mediaguinee : Une soirée caritative est prévue en faveur des drépanocytaires. Comment se fera le soutien aux malades ?

Aïchatou Diallo: Ce qu’il faut savoir, c’est que le Runway Fashion Show a un programme social qu’on appelle MAKO. MAKO. C’est l’éponyme d’un jeune cadre guinéen qui est décédé en 2020 en Allemagne des suites de sa dernière crise drépanocytaire. Donc, nous souhaitons après la collecte de fonds sur les trois d’activités du Runway, utiliser les pénalités de fonds pour les patients. Comment ? À trois niveaux. Donc le premier niveau parle d’organisation de voyages humanitaires. Là, il s’agira de permettre à des médecins européens et africains de venir en Guinée et d’avoir des ateliers de formation et d’échanges pour le corps médical sur la prise en charge de la douleur par exemple ou sur la prise en charge urgente d’un patient drépanocytaire. Le second point, c’est la prise en charge rapide des patients. À ce niveau, nous ambitionnons de faire deux choses : la première c’est vacciner les enfants atteints de drépanocytose, donc des enfants de 0 à 10 ans. L’objectif pour nous est de mettre en place un circuit complet de vaccination, il s’agit de trois vaccins : le prévenir, le numétrix et l’hexaxyme. L’objectif de cette campagne de vaccination sera d’immuniser ces enfants là, de les protéger contre les fonctionnaires de la maladies, et surtout de créer des conditions pour éviter des crises. Ensuite, au niveau des adultes, c’est accompagner 100 adultes durant l’année 2022 pour la prise en charge médicale rapide. Ça va passer par la distribution de médicaments et l’accompagnement durant toute l’année au niveau médicamenteux. Voilà ce qui nous emmène au troisième point qui est l’évacuation sanitaire. On espère qu’on en aura pas mais en cas de besoin on aura des évacuations sanitaire qu’on pourra assurer que le Sénégal accueillera jusqu’à 10 patients qui seront entièrement pris en charge de manière gratuite.

Mediaguinee : Parlez nous des tickets. Sont-ils déjà disponibles ? Où peut-on s’en procurer et ils coûtent combien ?

Aïchatou Diallo: Nous avons deux types de tickets. Les tickets pour la soirée de Gala, ils sont à 1.200.000 GNF. Ils vous donnent droit à un dîner à Noom, à un concert avec Fodé Baro et le défilé. Ensuite, la soirée du samedi, elle est à 500.000 GNF. L’objectif est d’avoir à 500.000 GNF, une soirée avec Soul Bang’s et Manamba Kanté en prestation ainsi qu’une soirée défilé au niveau du chapiteau du Palais du peuple.

Les tickets sont disponibles au niveau du 624 24 37 44 , ils sont aussi disponibles sur le WWW.billetfacile.fr, ils sont également disponibles au chapiteau du Chef Issa au Palais du peuple. Ils sont disponibles également chez Boss Lady’s avec Zenab et pour finir avec Mimiche Diabaté. Alors messieurs et mesdames, achetez vos tickets parce que chaque ticket acheté permettra d’offrir un vaccin à un enfant drépanocytaire issu d’un milieu défavorisé. Alors achetez, n’attendez pas et donnez l’occasion d’abord de rencontrer les patients et ensuite de les faire vacciner.

Interview réalisée par Maciré Camara