RUSAL achève avec succès l’enregistrement international du port de Taressa

Conakry, 25 novembre 2020 -– RUSAL (code à la bourse de Hong-Kong 486, à la bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde annonce l’achèvement réussi de l’enregistrement international de son port minier de Taressa dans le système GISIS (Global Shipping Integrated Information System) de l’Organisation Maritime Internationale (IMO) et se voit attribuer un numéro d’identification unique IMO (GNPMT-001).

Située à l’embouchure de la rivière Rio Nunez (Région de Boke) en République de Guinée, le port minier de Taressa, faisant partie de la chaîne de production du COBAD S.A (projet Dian-Dian) est destiné à répondre aux besoins de RUSAL en matière d’approvisionnement de bauxites. L’infrastructure du port de Taressa comprend un poste à quai pour marchandises en vrac (bauxites), un chargeur de navires, un ensemble d’équipements technologiques pour le transbordement de bauxites, des entrepôts et des espaces d’entreposage, des voies d’accès automobiles et ferroviaires, ainsi que des installations auxiliaires et des matériels spéciaux. Les principales activités du port de Taressa sont : la réception, l’entreposage et le transbordement de bauxites.

L’enregistrement dans le système GISIS de l’Organisation maritime internationale (IMO) et l’attribution du numéro de l’IMO au port de Taressa est une preuve éloquente de sa conformité aux normes internationales, ainsi qu’une garantie de son exploitation sûre à la fois pour le pays de sa localisation et pour les compagnies maritimes desservant son infrastructure.

Parlant de l’achèvement de l’enregistrement du port de Taressa, Cellou Diallo Directeur National de la Marine Marchande souligne : «Grace à cette action conjointe entre la Marine Marchande et l’entreprise RUSAL un nouveau port conforme aux normes et standards de sécurité de l’Organisation Maritime Internationale voit le jour en Guinée, ce qui s’inscrit parfaitement dans la logique du développement des infrastructures minières et portuaires modernes dans notre pays. Il est particulièrement encourageant que cette initiative a été réalisé par notre partenaire russe de longue date qui est l’entreprise RUSAL».

Le Directeur du business Alumine de RUSAL Yakov ITSKOV a déclaré : « L’enregistrement international du port de Taressa dans le système GISIS est une confirmation de plus des intentions de RUSAL de développer en République de Guinée des projets à long terme. Il illustre également l’approche responsable de la Société relative aux questions de sécurité et sureté, ainsi qu’à la conformité aux standards internationaux en matière de transport ».

RUSAL travaille en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes. En outre le port de Taressa, RUSAL en République de Guinée possède également les installations portuaires de Friguia dont un quai d’alumine (numéro IMO : GNCKY-0006) et le Port minier de la CBK, comprenant deux postes à quai (numéro IMO : GKYNC-0004), qui se trouvent dans l’enceinte du Port Autonome de Conakry et sont également enregistrés dans le système GISIS.

Informations sur la société :

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2019, la société représentait environ 5,9% de la production mondiale d’aluminium et 6,3% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).