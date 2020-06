RUSAL inaugure un Centre de santé multifonction en Guinée (communiqué)

Conakry, le 11 juin 2020 – RUSAL (code à la bourse de Hong-Kong 486, à la bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde annonce l’inauguration du nouveau Centre médical multifonction pour le traitement de maladies infectieuses en Guinée.

Le nouveau Centre médical de 38 lits avec un haut niveau de protection de personnel a été créé à base de l’hôpital existant du complexe de bauxite et d’alumine de Friguia (S.A. FRIGUIA) se trouvant dans la préfecture de Fria. Ce Centre comprend une unité de maladies infectieuses isolée, un point de contrôle sanitaire pour le personnel médical, un observatoire, ainsi qu’une unité de soins intensifs. Les chambres du nouveau Centre sont dotées de tous les équipements modernes nécessaires.

RUSAL a été la première société privée à apporter de l’aide à l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse, ainsi, en 2015 en pleine épidémie d’Ebola le Centre de Recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) a été construit dans la région de Kindia. Ce même Centre au cours la pandémie actuelle a été le premier à prendre en charge des patients testés positifs au coronavirus. A ce jour plus de 100 patients ont été guéris et autant de patients sont en cours de traitement en ce moment. Ce nouveau Centre multifonction de Fria a été construit par RUSAL en 21 jours. C`est le deuxième Centre de santé construit par RUSAL en Guinée permettant de soigner les malades atteints de coronavirus.

Lors de son discours vidéo à la cérémonie d’inauguration du Centre de diagnostic et de traitement de patients atteints de COVID-19 de Fria Dr. Mohamed DIANÉ, Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale a dit : «Au nom du Président et du Gouvernement de la République de Guinée, je souhaite remercier la société RUSAL, ainsi que le Président Vladimir Poutine et le peuple russe pour tous les efforts que vous avez fournis et que vous continuez de fournir en matière de l’aide à la Guinée aux moments difficiles. Aujourd’hui, dans ce contexte compliqué de l’épidémie de coronavirus RUSAL met à notre disposition une nouvelle infrastructure, nous en sommes sincèrement reconnaissants et nous espérons que ceci permettra de renforcer le système de santé dans la région».

Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée s’est aussi exprimé sur ce sujet : «Cette initiative de RUSAL relative à la construction du Centre de santé multifonction à Fria ne nous a pas surpris, car RUSAL ne cesse d’apporter sa contribution considérable dans le système de la surveillance épidémiologique national encore depuis l’époque de l’épidémie d’Ebola. L’initiative de la construction du Centre à Fria constitue une suite logique de la politique du soutien, de la coopération et de la solidarité de la part de RUSAL à l’égard du Gouvernement de la Guinée».

Le Directeur de la Division d’alumine de RUSAL Yakov Itskov a souligné : « RUSAL cherche non seulement à se conformer aux standards les plus élevés dans ses activités d’extraction de bauxite et de production d’alumine dans ce pays, mais aussi à appliquer les meilleures pratiques en matière de la protection de nos employés, leurs familles et des populations locales contre les épidémies et les pandémies. En 2015 notre Société a fait tout son possible pour aider la Guinée à lutter contre la fièvre d’Ebola. L’inauguration du nouveau Centre constitue une partie importante de notre contribution au renforcement du système de santé de la Guinée».

RUSAL travaille en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2019, la société représentait environ 5,9% de la production mondiale d’aluminium et 6,3% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur 5 continents.

Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).

