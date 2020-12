RUSAL livre deux nouvelles ambulances à la Guinée

COMMUNIQUE-Conakry, 7 décembre 2020 -– RUSAL (code à la bourse de Hong-Kong 486, à la bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde annonce la remise de deux nouvelles ambulances spécialisées à la Guinée.

Les ambulances remises par RUSAL sont conçues pour transporter des patients, assurer leur prise en charge à travers des soins médicaux d’urgence quand ils sont en route pour l’hôpital. Les ambulances mises à la disposition des médecins guinéens sont dotées d’équipements modernes fabriqués en Russie nécessaires pour fournir des soins médicaux d’urgence et la réanimation des patients, à savoir : défibrillateur, kit de respiration artificielle pour les soins généraux et des appareils de réanimation. Au total, chaque ambulance dispose de plus de dix unités d’équipement médical, ainsi que des moyens de déplacement et de transport des patients.

L’une des ambulances servira les patients du Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) construit par RUSAL dans la région de Kindia et qui traite des patients atteints de Covid-19 depuis avril dernier. La seconde ambulance sera utilisée par les médecins du Centre multifonction de traitement des maladies infectieuses de Fria, établi sur la base de l’hôpital existant du complexe de bauxite-alumine de Friguia (filiale de RUSAL) et effectuant également le diagnostic et le traitement des patients atteints de Covid-19 depuis juin dernier.

Parlant de l’arrivée des ambulances en Guinée, Yakov ITSKOV, Le Directeur du business Alumine de RUSAL a déclaré : « Dans l’environnement épidémiologique difficile associé à la prolifération du Covid-19 en Guinée, l’arrivée de deux nouvelles ambulances est à la fois importante et pertinente. Il est particulièrement utile d’avoir un système de ventilation artificielle à bord de chacune des ambulances, ce qui, pendant une pandémie, peut sauver de nombreuses vies. En remettant ces véhicules spécialisés, RUSAL continue de prendre des mesures concrètes visant à renforcer le système de santé du pays ».

RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de Covid-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen. Ce Centre de santé construit par RUSAL à Fria est devenu le deuxième établissement médical de la Société en Guinée où les patients atteints de coronavirus peuvent bénéficier d’un traitement spécialisé. Le nouveau Centre multifonction de Fria dispose d’un haut niveau de protection du personnel et comprend une unité isolée de maladies infectieuses, une unité destinée au personnel médical, un observatoire et une unité de soins intensifs. Les services hospitaliers du nouveau Centre sont dotés de tous les équipements médicaux modernes nécessaires.

Aussi, en juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical en Guinée dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection confirmée de coronavirus.

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

Informations sur la société

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2019, la société représentait environ 5,9% de la production mondiale d’aluminium et 6,3% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur les 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).