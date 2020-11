Russie, Ghana, Sierra Leone, Turquie, Congo, Palestine, Angola et 8 autres pays félicitent Alpha Condé

Le président Alpha Condé continue d’enregistrer des messages de félicitations après sa réélection dès le 1er tour pour un 3è mandat à la tête de la Guinée.

Après l’Egypte, Djibouti, ce sont 15 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et la Cedeao qui ont adressé dimanche leurs félicitations au président guinéen qui a recueilli 59,50% des voix.

C’est Vladimir Poutine de la Fédération de Russie qui a ouvert le bal des félicitations dimanche à la télévision nationale. Ce fut ensuite le tour des présidents Bah Ndaw du Mali, Mahmoud Abbas de la Palestine, Matamela Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud, Nana Akufo-Addo du Ghana, Isaias Afwerki de l’Erythrée, Recep Tayyip Erdoğan de la Turquie, Denis Sassou-Nguesso du Congo, du maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, João Lourenço d’Angola, Hage Geingob de la Namibie, Julius Maada Bio de la Sierra Leone, George Weah du Liberia, Azali Assoumani des Comores et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale de saluer la victoire d’Alpha Condé à l’élection du 18 octobre dernier. Tous ces chefs d’Etat ont vanté le leadership du locataire du palais Sékhoutouréya et ont appelé à plus de coopération entre leurs pays et la République de Guinée.

Le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) Jean-Claude Kassi Brou -dont l’institution a jugé suffisante la qualité du fichier électoral guinéen- a lui aussi salué la victoire d’Alpha Condé qui était aux prises avec 11 candidats dont son principal opposant Cellou Dalein Diallo.

Elisa CAMARA