Ryad : le grand mufti du Royaume d’Arabie Saoudite reçoit Pr Koutoubou Sano

Son Éminence Sheikh Abdul Aziz bin Saleh al Sheikh, le grand mufti du Royaume d’Arabie Saoudite et le président du Conseil Suprême des Oulémas du Royaume, a reçu en audience ce jeudi 11 février 2021 au siège du Conseil à Ryad, le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, Secrétaire général de l’académie internationale de la jurisprudence islamique de l’OCI.

Son Éminence le puissant Mufti du Royaume a souhaité la bienvenue au secrétaire général de l’académie et il également exprimé ses vives félicitations pour sa nomination à la tête d’une académie scientifique si importante. En plus il l’a rassuré de son soutien et celui du conseil suprême des Oulémas du Royaume afin de permettre à l’académie d’atteindre ses objectifs.

De son côté, le secrétaire général de l’académie a remercié Son Éminence pour l’accueil si chaleureux et pour les belles paroles envers sa modeste personne. Il a également rassuré Son Éminence de son engagement et de sa détermination à renforcer davantage les relations de coopération et de collaboration entre le conseil suprême des Oulémas et l’académie internationale de la jurisprudence islamique.

Après une heure d’échanges de points de vue sur les différentes questions, Son Éminence a formulé des prières et des bénédictions pour le succès et la réussite du Professeur Koutoubou dans sa noble mission à la tête de l’académie.

Mediaguinee