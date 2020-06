Gbérédou Baranama (Kankan) : le sous-préfet tue un gros serpent près de chez lui (photo)

Nous vous l’annoncions dans nos précédents articles. L’administration de la sous-préfecture de Gbérédou Baranama relevant de la préfecture de Kankan, vit dans des conditions risquées. Tous les bâtiments administratifs sont occupés par des reptiles et scorpions. En témoigne, ce serpent tué par le sous-préfet Cheick Mohamed Kourouma non loin de sa résidence. Une situation qui devient compliquée dans la mesure où la vétusté des bâtiments n’assure aucune assurance : « Nous sommes dans une situation difficile, tous les bâtiments sont vieux. Voici, j’ai tué ce serpent devant ma porte et puis il allait me mordre, mais j’ai été prudent », a-t-il précisé.

Il convient de préciser que la morsure de serpent a causé la mort de 7 personnes en une année à Gbérédou Baranama. Et d’après nos informations, ce type de serpent est appelé en maninka “Foubaï”. C’est une espèce de serpent très venimeux qu’on doit éviter de croiser sur son chemin. Ce qui revient à dire que l’inquiétude est grande au niveau de la population : « Ce problème de serpent dépend de l’état des bâtiments délabrés parce que depuis 1979, ces maisons sont construites, l’année à laquelle Gbérédou Baranama fût érigée en arrondissement. Depuis, cette sous-préfecture n’a bénéficié d’aucune aide gouvernementale même si cette sous-préfecture a des fils au sein du gouvernement en l’occurrence le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation Général Bouréma Condé ; sans autant ignorer le secrétaire général du ministère de l’enseignement Supérieur Dr Binko Mady Touré et El Hadj Mamady Kéita l’une des figures de la société civile. »

Malgré ces représentativités au nom de Gbérédou Baranama, les défis à relever restent tout de même grands. Comment gagner le pari ? Une question qui mérite une réponse satisfaisante.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

