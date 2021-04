S/P Sabadou Baranama et Boulah : la coupe abusive du bois devenue une activité principale

C’est une mauvaise nouvelle pour la forêt de Diwasi considérée comme la réserve de la savane guinéenne. Située à 75 km de la préfecture de Kankan, cette forêt classique se trouve dans les localités de Sabadou Baranama et de Boulah, aujourd’hui la forêt-réserve de la Haute Guinée connaît une véritable coupe abusive de son bois. A longueur de journée, des dizaines de camions sont remplis de bois au su et au vu des autorités en charge de la conservation basées dans lesdites localités.

Malgré les efforts consentis par le responsable de la forêt Diwasi, Albert Clapasson, la situation reste désastreuse. « Nous sommes à Sabadou Baranama et Boulah pour donner nourriture à la forêt, ça nous fait 16 ans nous sommes là mais nous traversons une véritable ornière, les gens ne comprennent, on est contre personne, cette forêt a plus de 104000 hectares, mais chaque fois, tous les conservateurs sont au courant. C’est vraiment dommage », a-t-il précisé.

Poursuivant, cette forêt classique de Diwasi est devenue un lieu de business de bois. « Nous sommes abandonnés par l’État guinéen ici. Tous les jours, on coupe les bois mais quand on leur demande, ils disent que c’est les bois de Beyla, pendant que ce sont les bois de Diwasi », ajoute-t-il.

Cette forêt classique considérée comme le seul espoir de la Haute Guinée tend vers une déforestation due à la coupe abusive du bois.

Selon nos informations, ce sont les plus hauts responsables du pays qui sont impliqués dans cette affaire de coupe entre Sabadou Baranama et Boulah. « On coupe les bois ici mais les populations sont hostiles à nous. Si nous nous impliquons dans la lutte, on nous agresse, traite de tout. Nous sommes menacés, donc c’est un véritable problème. Les menaces de mort n’en finissent pas contre nous, alors qu’est-ce qu’on pourra faire, c’est dire à l’État de déployer les forces sinon la lutte ne pourra pas attendre le but visé », confirme le service de cantonnement de Boulah. Selon d’autres sources, ce sont les conservateurs de la nature déployés sur les lieux par l’État qui sont complices dans cette histoire de coupe abusive du bois dans la forêt de Diwasi.

En tout cas, l’État guinéen a véritablement ignoré cette forêt classique et pourtant depuis le temps de la première république, le gouvernement guinéen comptait valoriser cette forêt de 104 000 hectares. Mais ce rêve est loin d’être une réalité. Les coupeurs s’accusent mutuellement pour des intérêts personnels.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601