S/P Siguirini : « la grève continue à la SMD jusqu’à nouvel ordre, nous ne sommes pas des choses (président délégation syndicale)

Depuis plus de 4 jours, les travailleurs de la Société minière de Dinguiraye (SMD) sont en grève contre la direction générale de la société. Les grévistes demandent l’amélioration de leurs conditions de travail et le respect du code minier.

Ce lundi 13 décembre 2021, le président de la délégation syndicale, Dr Fadjimba Keita, joint par téléphone, s’est exprimé sur cette situation au nom des travailleurs en grève.

« Aujourd’hui, l’espoir n’est plus là. La direction de la SMD cultive l’inégalité sociale et le favoritisme. Les Noirs sont bafoués au profit des Russes. On abandonne les gens qu’ils veulent et comme ils veulent. Ils abandonnent les cadres ici, les experts. Mais vraiment c’est une véritable foutaise. Nous allons continuer cette grève jusqu’à ce qu’on trouve une solution adéquate à nos points de revendications », dit-il.

Malgré le passage du préfet de Siguiri, Colonel N’famara Oularé à la société, la grève n’a pas été empêchée. Selon nos informations, le gouverneur de la région administrative de Kankan, le général Aboubacar Sidiki Diakité, est attendu à la SMD ce lundi 13 décembre 2021 pour trouver solution aux problèmes.

Il faut retenir que c’est dans la sous-préfecture de Siguirini, située à 150 km du centre-ville de Siguiri, que cette société aurifère est installée.

En ce moment, elle fait face à beaucoup de problèmes. Affaire à suivre !

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601