SADEN 2020 : la phase de présélection des candidats ouverte, les candidats réagissent

Les organisateurs du Salon des Entrepreneurs de Guinée ont ouvert ce mardi, 25 février 2020, la première phase de présélection des candidats devant compétir pour pouvoir avoir un financement pour le fonctionnement de leurs entreprises.

Au nombre de 20, ces candidats vont intervenir dans les catégories agriculture, agro-business et innovation, et élevage.

Camara Ibrahima, président de la coopérative des jeunes pour le développement agricole en Guinée, a dit son espoir de remporter ce prix cette année.

« Dans ma présentation, j’ai pu faire mon maximum. J’ai l’impression que je vais remporter cette année (…) Si j’ai ce prix, les 60% seront ajoutés au niveau de mon investissement, il y aura 30 pour les actions sociales et environnementales et les 10%, je peux les investir dans mes propres affaires. L’entreprenariat est devenu une passion pour moi. Donc, échouer pour un premier temps, cela ne va pas me décourager, mais m’encourager à faire mieux. C’est cette envie qui m’a poussé à me présenter cette année. Si je n’ai pas le prix cette année, je me représenterais pour l’année prochaine », a-t-il dit.

Mlle Diallo Mariam Oury, gérante principale de jeune producteur ananas de Guinée (JPAG) et candidate à cette édition, a indiqué. « Je me dis qu’avec le SADEN, c’est une opportunité pour moi d’être financé, accompagner et d’agrandir mon entreprise de tel sorte que je puisse atteindre mes objectifs à court, moyen et long terme. Je peux dire qu’avec les membres du jury, ça été bien. Pour moi, j’ai répondu à leurs questions. Ça dépend de ce qu’ils vont en penser. Le reste leur reviens. Je compte quand même continuer l’aventure », a-t-elle souligné.

L’un des membres du jury de cette compétition, Gassama Ibrahima Sambegou, directeur des opérations du projet de développement agricole intégré de Guinée, a rappelé les critères de choix basés sur 4 axes.

« Globalement sur les projets, il y a l’aspect présentation du projet. Donc, l’impression du jury par rapport au projet qui est présenté. Mais, il y a aussi toutes questions liées à la pertinence du projet par rapport à la filiale ; en termes de création de richesse ; en termes de création d’emploi. Mais aussi la maitrise de l’écosystème global du projet en termes de rentabilité, et puis l’approche commercial, la stratégie globale de mise en œuvre du projet », a-t-il détaillé.

« Globalement, on a eu pas mal de coup de cœur déjà. Depuis le matin, on a 6 à 7 projets. On a vu des projets assez intéressants en termes de concept. On a vu des projets assez bien maitrisé par les promoteurs qui les ont présentés et qui prouve déjà que les acteurs ont eu le recul. Qu’ils ont des prérequis, par rapport à l’activité qu’ils veulent mettre en place. On est sur du bon tempo. Globalement, tous ces projets méritent un accompagnement. »

Le gagnant de ce prix sera découvert les 11 et 12 mars prochains lors d’une grande cérémonie des entrepreneurs à Conakry.

Mohamed Cissé