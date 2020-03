SADEN 2020 : les standistes parlent d’opportunité (réaction)

Ouvert sous le thème « l’entreprenariat comme accélérateur de développement des chaines de valeur agro-alimentaire », le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) a réuni mercredi, 11 mars, plusieurs entrepreneurs, porteurs de projets, partenaires, participants et standistes à l’hôtel Kaloum.

A l’occasion de ce salon, des produits pour la plupart locaux ont été exposés pour attirer l’attention des participants.

Pour les nombreux standistes interrogés, le Salon des Entrepreneurs de Guinée a été une opportunité pour eux de promouvoir leurs produits. Réactions…

Andromarque Zinhouin, directeur commercial de OKA COSMETICS…

« L’opportunité que nous avons eu à travers ce SADEN, ce sont les nombreux contacts que nous créons. Également, ça nous a permis de promouvoir nos produits en tant qu’une entreprise qui vient d’arriver et qui veut vraiment s’imposer sur le marché. Nos produits sont faits à base de la boite de karité de la Haute-Guinée. On remercie ceux qui nous ont offert l’opportunité de participer à ce SADEN pour présenter notre produit. Nous sommes rentrés en contact avec beaucoup de personnes qui sont venues voir notre stand. Ce Salon nous permet d’avoir des relations pas pour aujourd’hui mais pour le futur. »

Fatoumata Diaraye Bah de ‘’ Femme sans bannière ‘’…

« A travers cette exposition, nous avons pu non seulement avoir des opportunités dans le futur, mais aussi avoir des commandes et vendre nos produits. Ce SADEN a été bénéfique pour nous. Pour le moment, nous produisons au niveau local.

Christelle Yao de INTEGRA…

« Nous offrons des formations adéquates qui correspondent au marché de l’emploi. Des formations à Conakry et à l’intérieur du pays dans plusieurs modules sur la chaîne des valeurs agricoles dans le domaine des TIC. Aussi, nous travaillons avec les PME pour l’accompagnement dans le cadre de la formation, l’acquisition des matériels (…). Cette exposition au sein du SADEN permet au Centre du Commerce international de montrer ce qu’il fait à travers INTEGRA. On parle face à face avec les bénéficiaires, on a enregistré certains. Le Salon nous permet de dire que nous faisons sur le terrain »

Fatoumata Bah, secrétaire générale de l’association des boursiers FULBRIGHT Guinée, partenaire du SADEN 2020, a parlé de la partition de sa structure dans le cadre d’accompagnement des jeunes guinéens.

« Chaque année, l’ambassade des Etats-Unis offre des bourses aux Guinéens qui souhaiteraient poursuivre leurs études aux Etats-Unis pour la maîtrise ou pour un doctorat. Généralement, ils retiennent 5 personnes. Donc, il y a plus d’une trentaine de boursiers en Guinée. Nous avons jugé nécessaire de créer une association pour réunir tous les boursiers FULBRIGHT et pour essayer d’avoir des activités dans le domaine de l’éducation, de l’entrepreneuriat (…) L’objectif est de faire profiter les jeunes la chance d’aller aux Etats-Unis, les aider afin les modèle de la jeunesse guinéenne. (…) Vu que le SADEN ouvre dans le même sens que nous allons profiter de leur plateforme en créant un partenariat et travailler ensemble dans le cadre de ce projet », a-t-elle dit.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57