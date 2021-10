SADEN 2021 : les lauréats de la 3ème édition bénéficient enfin du paiement de la deuxième tranche de leurs gains

Les lauréats de la 3ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) sont entrés en possession ce vendredi 29 octobre 2021, du paiement de la deuxième tranche de leurs gains.

Ce paiement qui intervient plus de quatre (4) mois après la tenue de l’édition 2021 a eu lieu dans un réceptif hôtelier de Conakry en présence du commissariat général du SADEN et des représentants de quelques partenaires techniques et financiers du salon.

Selon Salématou Sakho, vice-présidente du SADEN, cet appui est l’un des engagements du SADEN vis-à-vis de ces jeunes entreprises.

« C’est l’un des engagements que l’on prend lorsqu’on organise les évènements. Lorsque le SADEN s’engage à former et à accompagner non seulement en formations mais aussi par des subventions aussi, nous arrivons à accompagner certaines entreprises avec bien entendu le soutien de nos partenaires institutionnels et des entreprises partenaires également. Mais ce qui est important pour nous, c’est de respecter nos engagements vers ces entreprises. Il faut dire que la Covid-19 a affecté tout le monde, donc il n’y a pas de petite aide mais c’était important pour nous de remettre cette deuxième tranche parce que lorsque nous allons vers les entreprises, nous leur demandons de nous aider à aider les start-ups et les entreprises, donc c’est un sentiment de fierté pour le SADEN. Le comité d’organisation du SADEN est heureux et fier de contribuer aussi petit soit-il à cet écosystème entrepreneurial guinéen », s’est-elle réjouit.

Cependant, elle souligne que les lauréats ayant participés à la compétition dans le cadre de la Covid-19 n’ont pas encore reçus la deuxième tranche de leur argent.

« Il ya eu le social entrepreuneuriaship program qui avait deux volets: volet compétition et volet formation ou accompagnement, c’est le boot-camp. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la première tranche a déjà été donnée pour ceux qui n’ont pas reçu la deuxième tranche, c’est qu’il y a des procédures à respecter lorsque l’on utilise l’argent public, il faut qu’on puisse rendre compte, qu’on puisse faire des rapports. Sur les douze, il y en a à peu près 4 ou 6 qui n’ont pas encore reçu leur deuxième tranche justement parce que nous attendons que certains rapports soient mis à jours, soient soumis », a t-elle précisé.

Heureux de cette seconde réception, Aliou Doukouré lauréat au compte de l’entreprise Guinée arts Afrique, a salué l’accompagnement du SADEN et la visibilité dont a bénéficié son grâce au salon.

« Je suis très content parce que le SADEN a respecté son engagement. Nous avons reçu la première tranche. On a travaillé et on a présenté les rapports de financement du montant que nous avons reçu. L’argent de la première tranche nous a permis d’aménager notre boutique et acheter quelques machines et aujourd’hui nous recevons cette deuxième tranche qui va nous permettre d’agrandir notre entreprise et acheter des machines de haut gamme. Je félicite les organisateurs du SADEN parce qu’ils sont en train de mettre la lumière sur les jeunes entrepreneurs guinéens », a t-il déclaré.

Également, Ibrahima Camara représentant la Coopérative des Jeunes pour le Développement Agricole de la Guinée (COJDAGUI), une entreprise évoluant dans l’agriculture et basée à Koba d’expliquer : « C’est un sentiment de satisfaction, actuellement nous sommes en période de production. Nous sommes en besoin surtout en matière de fonds de roulement parce qu’avec l’avènement du Covid-19, notre entreprise a été frappé parce que la plupart de nos clients quittent Conakry alors que les déplacements ont été limités par la pandémie. Ce fonds va nous permettre non seulement de payer les travailleurs mais aussi à faire des transactions appelées quotidiennes notamment l’achat, les opérations culturales mais aussi les intrants agricoles », a t-il expliqué.

Maciré Camara