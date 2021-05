SADEN 2021 : une édition placée sous le signe de la relance entrepreneuriale en période de crise

La 3ème édition du Salon des entrepreneurs de Guinée a démarré ce samedi 8 mai à Kaloum. Organisé cette année sous le thème « l’entrepreneuriat à l’épreuve de la relance économique post-Covid-19», le SADEN 2021 se veut, face à cette crise sanitaire, être un garant de l’espoir pour l’écosystème entrepreneurial guinéen.

Dans ce monde actuel affecté par la pandémie de Covid-19, le SADEN 2021 se penche sur la bonne marche à suivre pour un porteur de projet, les bonnes pratiques à mettre en place pour un retour à la normale, comment rebondir face à cette crise sanitaire qui change les modèles économiques et comment bâtir les entreprises résilientes dans un environnement où les crises sont fréquentes?

Pour cette édition 2021, 32 candidats ont été retenus dont une dizaine de femmes.

« Aujourd’hui, nous sommes à la phase de présélection, plusieurs candidats ont postulé. Après l’étude des dossiers, nous avons retenu 32 pour la phase des présélections. Et à l’issue des auditions, 8 seront retenus pour la finale, c’est-à-dire 2 par catégorie. En tout, nous avons 4 catégories, la catégorie ‘’entreprenariat féminin’’, ‘’social’’, ‘’urbain’’ et ‘’agro-business’’. Les lauréats bénéficieront d’une enveloppe de 30 millions par projet. Parmi les candidats, il y a une dizaine de femmes, nous mettons l’accent sur l’entrepreneuriat féminin, c’est pour cette raison qu’on a fait une catégorie spécialement pour les femmes » , a expliqué Mariame Camara, membre du projet SADEN et responsable des compétitions.

Plusieurs jurys venus de pays différents auditionnent les candidats. Aliou Souaré, Directeur du Fonds de développement industriel des petites et moyennes entreprises au ministère de l’Industrie et aussi membre du jury, estime que cela leur permettra de mieux cerner les enjeux et apprécier les présentations et le contenu.

« Du coup, ça se complète. Les approches ne sont pas les mêmes et ça nous permet de converger, d’évaluer les projets et aussi les porteurs de projets pour mieux cerner les enjeux, apprécier les présentations et le contenu. On s’assure que nous ne fassions pas la promotion du présentateur mais d’aller dans le fond, voir quelle est la valeur ajoutée, quelle est la plus-value, quel est le modèle économique qui sous-entend en termes de création d’emploi, en termes d’impacts social, économique et environnemental. Donc, tous ces paramètres-là que nous autres nous analysons a posteriori, c’est-à-dire que la notification, on la fait au fur et à mesure certes mais on comptabilise aussi en fonction des rubriques et au terme de chaque prestation, de chaque rubrique, nous réévaluons un peu ce qui a été dit pour voir quels sont les atouts pour ne pas que ce soient toujours les premiers venus les mieux servis », estime-t-il.

Tessa Sadja, candidate et fondatrice de Air de fête, une entreprise spécialisée dans la vente et la location d’articles de décoration souhaite étendre ses projets.

« Nous organisons des mariages, baptêmes, tout ce qui est événementiel. Nous avons travaillé avec plusieurs entités et des partenaires aussi. Ça fait 3 ans que nous sommes en service et nous sommes maintenant venus au SADEN pour essayer d’étendre nos projets. Si c’est accepté, par la grâce de Dieu, vous saurez. Nous nous attendons à donner une autre image à Air de fête où nous pourrons employer plus de personnes », espère-t-elle.

Un autre porteur de projet, Fassouma Thias Nikoya est venu présenter sa plateforme Interface Lonny.

« J’étais venu dans le cadre de présenter notre projet Interface Lonny qui est une plateforme d’informations documentaires et d’enquêtes professionnelles ouverte sur la Guinée. L’objectif de la plateforme c’est de faciliter l’accès à toute information sur la Guinée aux étudiants, aux consultants dans le cadre de leur travail. La plateforme est aussi un espace collaboratif pour permettre à ses utilisateurs de collaborer, d’échanger sur les questions d’intérêt commun dans le cadre professionnel. En postulant pour le SADEN, j’espère obtenir un accompagnement qui nous permettrait de pousser plus loin nos activités », a-t-il estimé.

Après l’étape de Conakry, le SADEN entend poursuivre ses activités dans les régions de la Guinée, dont Mamou les 19 et 20 mai prochain.

Maciré Camara