SADEN 2022: c’est parti pour la phase de présélection, avec la participation de 30 entreprises 

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée a entamé la 4ème édition de son programme. Il est organisé cette année sous le thème : «Entrepreneuriat Féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive». La phase des présélections a eu lieu ce samedi 13 août 2022 à Conakry.

Ce jour, ont été auditionnés une trentaine de jeunes entrepreneurs évoluant dans les trois catégories de Culture et Divertissement, Agrobusiness et Digital.

Selon Boubacar Diallo de l’équipe SADEN, au total huit (8) finalistes seront déclarés pour la finale.

» Nous avons commencé avec l’agrobusiness. Dans l’après-midi, il y aura deux autres catégories, celle digitale et culture et divertissement. Dans la première catégorie, il y aura 4 entreprises qui iront en finale. Et dans les deux autres catégories, il y aura 2 autres entreprises pour chaque catégorie. La finale est prévue pour le 13 octobre à l’hôtel Kaloum. La présélection c’est pour toute la journée et nous avons 30 entreprises présélectionnées. Et le 17 août, il y aura l’annonce des huit (8) finalistes. A la fin, les gagnants bénéficieront d’un prix. Mais cette année, il y aura un prix spécial d’une entreprise féminine qu’on va donner aussi», a-t-il déclaré.

Parlant des critères de sélection, Elhadj Boubacar Dansoko, formateur en aviculture et membre du jury, dira qu’ils seront basés sur : « l’innovation du projet, sur la viabilité financière, sur l’originalité du projet, sur la présentation et donc ce sont des facteurs sur lesquels nous avons des critères et d’autres aussi que nous n’avons pas divulguer mais qui nous permettront de choisir quatre (4 ) candidats qui seront le jour J présents dans le domaine de l’agrobusiness dans la grande salle », a-t-il expliqué.

Venue porter son projet, Meriam N’Gamet Youla, gérante de Adassi groupe, un projet agroalimentaire, entend en prenant part à cette édition, mettre en place une chaîne d’approvisionnement à trois dimensions.

» Pour le prix du Saden 2022, nous sommes dans l’optique de mettre en place une chaîne d’approvisionnement durable à trois dimensions, c’est-à-dire Cosmétiques, agroalimentaire et pharmaceutique qui s’appelle Touguidi. Touguidi repose sur la production et la transformation d’huile de palme et d’huile de palmiste qui est très demandée dans les industries dans le monde entier. Mes attentes à travers le salon de l’entrepreneuriat est de pouvoir viser, atteindre mes cibles qui sont les grandes industries qui transforment des produits bruts en pas mal de produits qui sont demandés sur le marché et dans le monde entier d’ailleurs », a-t-elle estimé.

Pour l’édition de cette année, le lauréat s’en ira avec un chèque minimum de 30 millions de francs guinéens et sera accompagné par l’équipe SADEN sur les aspects techniques de son projet (coaching et mentorat).

Maciré Camara

+224 628 112 098