SADEN 2022 : Frédéric Fougerat fait la dédicace de ses œuvres

À l’occasion de la 4ème édition du salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), l’écrivain français Frédéric Fougerat a procédé à la dédicace de deux de ses œuvres. Il s’agit de « Le goût des autres : Mes recettes de manager » et de « La Com est un métier ». Des ouvrages de respectivement 184 et 110 pages dans lesquels l’auteur traite des sujets tels que la place de la femme dans l’entreprise, la lutte contre les discriminations, de la fonction de communication au sein des entreprises, entre autres.

Dans le premier roman « Le goût des autres », l’auteur, Frédéric Fougerat réunit tout un ensemble de nouvelles tribunes et une sélection de textes publiés dans son premier livre, « Un manager au cœur de l’entreprise » (éditions Studyrama). Rédigées en fonction d’humeurs et de réactions à des situations vécues, dans des environnements professionnels variés, ces tribunes sont toujours suscitées, au départ, par des émotions, parfois joyeuses, souvent furieuses, animées par le besoin de transmettre une vision de la relation aux autres, de la gestion humaine de la vie au travail, motivées par des hommes et des femmes dont les comportements et les mots impactent motivent, déçoivent ou parfois même détruisent…

Dans le second ouvrage composé de 110 pages, l’auteur aborde essentiellement la fonction communication au sein des entreprises. Celle dont l’exigence de devoir gérer, en plus de la notoriété et de la réputation, l’immédiateté, le risque et les crises, renforcent son positionnement au sein des gouvernances et stratégies d’entreprise. Celle d’hommes et de femmes, professionnels confirmés, capables de répondre à une obligation de réactivité et de rapidité dans la réflexion et l’exécution, qui écartent toute possibilité d’amateurisme ou d’à peu près, et imposent de laisser la communication dirigée par des experts, dont l’expérience et le parcours leur assurent la capacité d’assumer une mission toujours plus stratégique, sensible et exposée.

La communication est-elle un vrai métier? C’est la question à laquelle Frédéric Fougerat répond en partageant son expérience et ses réflexions sur le métier de directeur de la communication, qu’il exerce depuis plus de trente ans, et qu’il a vu se transformer et se professionnaliser.

Maciré Camara