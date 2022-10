SADEN 2022 : la CBG tient sa promesse !

Dans l’optique de promouvoir le contenu local, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a signé le 14 octobre dernier avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, y compris la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat (BSTP), une convention d’accord.

Cette signature de convention qui a eu lieu en marge de la 4ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), vient d’honorer l’engagement du Directeur Général de la CBG lors du SADEN 2021 en ce qui concerne l’approvisionnement en riz de sa société par les producteurs locaux.

Se prononçant sur l’importance de la signature de ce protocole d’accord le Directeur Général dira qu’elle vise à matérialiser un engagement corporatif

« Je voudrais rappeler que la signature de ce protocole d’accord me permet d’abord à titre personnel de tenir une promesse faite par la CBG lors de la 3ème édition du SADEN [Salon des entrepreneurs de Guinée]. Cette signature permet aussi de matérialiser l’engagement corporatif moral qui date des lustres pour ne pas dire la création de la CBG, que notre entreprise a perpétué avec bonheur et fierté, pour le long de son histoire jusqu’à présent. Cet engagement soutient aussi et s’inscrit parfaitement dans ce que l’on appelle maintenant le contenu local. Comme vous le savez autant que moi, la question de contenu local est un élément clé de la politique du gouvernement guinéen visant à favoriser et à soutenir un développement économique et humain inclusif en faveur des populations guinéennes. Je nourris l’espoir que les fournisseurs et des entrepreneurs guinéens avec un bon profil, seront identifiés pour répondre aux attentes et ou aux exigences de ce protocole d’accord pour le bien de tous », explique Souleymane Traoré, DG de la CBG.

Il affirme par la même occasion, qu’il est inadmissible d’importer le riz alors que : « nous avons des terres agricoles, nous avons les moyens de le faire. Mais malheureusement, nous n’avons pas eu de suite. Comme je le disais, quand la question m’a été posée lors du dernier SADEN, je m’étais engagé et je suis content que la BSTP ait pris cette promesse au bon moment, pour nous amener avec le leadership et l’implication personnelle de monsieur le ministre Mamoudou Nagnalen Barry pour que nous soyons aujourd’hui à cette cérémonie pour la signature de ce protocole. Je prends note de l’engagement que ce protocole ne sera pas laissé pour compte. Du côté de la CBG notre volonté, notre engagement ne feront pas défaut ».

A travers son Directeur général, Saifoulaye Baldé, la BSTP a rassuré aussi de : « proposer un plan d’action en synergie avec toutes les parties prenantes avec des responsabilités clairement identifiées, un budget calendrier de cet accord cadre pour le plus grand bénéfice de nos entreprises locales ».

Enfin, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Mamadou Nagnalen Barry, a apprécié l’initiative tout en rassurant de l’engagement de son département à ce que tout se déroule bien.

A rappeler que cette 4ème édition du SADEN s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2022 à Conakry sous le thème, « L’entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive ».

Maciré Camara