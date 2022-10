SADEN 2022: la promotion de l’entrepreneuriat féminin au cœur des activités

« L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive », c’est le thème de la 4ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) dont les activités ont été lancées ce mercredi 12 octobre 2022 à Conakry. Pour cette édition, le SADEN met l’accent sur la place qu’occupent les femmes dans l’économie guinéenne, plus particulièrement dans le secteur de l’informel. D’où la promotion de l’entrepreneuriat, essentielle pour accroître l’égalité entre les femmes et les hommes et participer à l’émancipation et l’autonomisation économique des femmes.

Lors de la première journée du salon, trois plénières ont été animées. Ce sont « Égalité des genres et diversité dans le monde des affaires (Enjeux et défis) »; « Booster l’Entrepreneuriat féminin : quels moyens pour favoriser l’inclusion financière des femmes ? » et « L’entrepreneuriat agricole se conjugue surtout au féminin »

Intervenant sur le premier thème, Aïcha Nanette Conté, la ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, a affirmé que cette question fait partie des priorités de son département.

« C’est vraiment une question d’actualité, une question qui est au cœur de nos actions au niveau du département de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables. Booster les femmes, nous avons pour ambition l’équité en droit et en devoir. Et pour ce faire, il y a beaucoup de préalables. Ces genres de panels nous permettent de remettre sur la table certaines questions pour vraiment comprendre d’où nous venons, à quel niveau nous sommes, et est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne trajectoire pour l’atteinte des 30% de parité homme et femme aujourd’hui en République de Guinée. Il faut que les femmes continuent à se réveiller, à croire en elles et qu’elles acceptent de se former. Tout cela, il faut pouvoir encourager les établissements bancaires afin qu’ils puissent octroyer les crédits à de très faibles taux aux femmes pour que leurs rêves puissent se traduire en réalité. Mais avant de pouvoir arriver là, il faudrait que nous les femmes nous puissions mieux nous organiser et puis savoir taper aux bonnes portes et au bon moment », a-t-elle déclaré.

Hann Djénaba Keïta, Directrice exécutive de la fondation Djamila et de la maison de l’attiéké, qui a débattu sur le deuxième thème « Booster l’Entrepreneuriat féminin : quels moyens pour favoriser l’inclusion financière des femmes ? », a parlé du rôle de sa fondation dans l’accompagnement des femmes entrepreneures

« Je pense qu’aujourd’hui, ce qui était important, c’est de pouvoir informer les femmes de tous ces mécanismes existants et les outils qui ont été créés pour mieux entreprendre en Guinée. En ce qui concerne la fondation Djamila, nous avons pour objectifs, d’accompagner sur mesure les femmes entrepreneures sur la réalité de leur quotidien, comment est-ce qu’elles peuvent se formaliser et fonctionner en structure formelle. Comment mieux se structurer pour avoir accès à un financement au niveau d’une banque, ou pour ouvrir leur capital à un investisseur qui soit local ou étranger pour agrandir leurs produits sur le marché et faciliter l’accès à la clientèle.

Comment aussi viser le marché étranger, comment se certifier, donc, toutes ces étapes, outils et dispositifs que nous avons mis en place à travers le programme Wonder Woman qui a pour objectif de réellement booster l’entrepreneuriat féminin en Guinée », a-t-elle expliqué avant d’ajouter : « Aujourd’hui, nous avons 52% de la population guinéenne qui est féminine, nous avons énormément de femmes qui sont dans l’informel dans les marchés, dans la couture, qui sont dans le secteur de la restauration etc. Je pense qu’il serait très intéressant pour l’économie guinéenne de pouvoir capitaliser sur toutes ses ressources perdues qui peuvent augmenter le PIB du pays », a-t-elle estimé.

Considéré comme l’évènement annuel le plus important en ce sens qu’il rassemble le plus grand nombre d’entrepreneurs en Guinée, le SADEN offre aussi à l’entrepreneur guinéen l’occasion de pouvoir rencontrer, en 48 heures, des experts de l’entrepreneuriat afin de bénéficier de conseils gratuits et personnalisés, financer et accélérer des projets et découvrir de nouvelles solutions de développement.

Maciré Camara