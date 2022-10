SADEN 2022 : Lamine Guirassy appelle les femmes à faire preuve d’audace « Ce n’est pas parce qu’on est femme, qu’on est limité »

Invité en qualité de participant à la deuxième journée de la 4ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), le PDG du groupe Hadafo médias, Lamine Guirassy a débattu sur l’entrepreneuriat dans l’Industrie culturelle et créative : moteur de croissance économique. Divertissement -Tourisme – Artisanat.

Lamine Guirassy a appelé les femmes à faire preuve de plus d’audace. Selon lui être femme n’est pas synonyme de faiblesse.

« Je leur demande d’oser. Ce n’est pas parce qu’on est femme, qu’on est limité. Il y a des gens qu’on motive souvent, ou qu’on essaie de réveiller certaines choses par des actes… Si j’ai un appel à lancer, c’est surtout sur notre corporation. Force est de reconnaître qu’on a plus d’hommes patrons que de femmes. À part Aissatou Béla Diallo de liberté fm, est-ce qu’on a aujourd’hui des femmes qui se démarquent de ce côté? Il faut surtout oser, parce que les places s’arrachent. Il ne faut pas qu’on soit là à dire je vais avoir pitié d’elle parce que c’est une femme. Ce côté pitié doit changer et qu’on se dise, on a cette place-là parce que tout simplement on la mérite. Pour moi, c’est beaucoup plus important », a-t-il indiqué.

Maciré Camara