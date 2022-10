SADEN 2022 : Le digital, un outil important pour le développement entrepreneurial

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) a poursuivi ses activités en ce jeudi 13 octobre 2022. Venus d’horizons différents, ils sont nombreux ces experts qui à travers des séances plénières ont partagé à l’occasion de cette 4ème édition, leurs connaissances afin d’aider les jeunes entrepreneurs guinéens à se frayer leurs chemins.

Ayant débattu sur le thème « Le digital : une opportunité pour l’entrepreneuriat féminin », Gaëlle Boz, Directrice d’Africa Digitale Académie, un centre de formation du métier du numérique, a estimé que le numérique est un facteur important de développement.



« Le numérique est un facteur de développement que ça soit à travers le marketing et la communication digitale où on va pouvoir augmenter sa visibilité sur internet ou développer son chiffre d’affaires en cherchant des clients. On a vu qu’il y a pas mal de métiers qui étaient de plus en plus demandés par les entreprises de la place dans le domaine du numérique. On citera entre autres le marketing digital, le développement web, le E-commerce, le community management, la cyber sécurité qui sont des métiers qui sont de plus en plus demandés au niveau des entreprises guinéennes » a-t-elle expliqué.

Mme Traoré Fadima Diawara fondatrice de Kunfabo, une marque de smartphone africain conforme aux réalités africaines qui a elle aussi débattu sur le même thème, a plutôt mis l’accent sur les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes entrepreneures.

« Les difficultés sont énormes notamment les difficultés liées au genre, quand on veut concurrencer les grandes multinationales existantes, c’est très compliqué parce qu’on ne te prend pas au sérieux. Moi, au début on me prenait pour une commerciale de Kunfabo tout simplement. Dans leur subconscient, ils n’arrivaient pas à comprendre qu’une femme soit derrière cette marque et c’est tant mieux. Il y a aussi l’accès au financement, la majorité des projets qui sont financés que ça soit par des fonds d’investissement, des incubateurs et autres, ce sont des projets majoritairement pilotés par des hommes, on a du mal pour accéder au financement », a-t-elle déclaré.

A rappeler que cette 4ème édition du SADEN se tient dans un contexte de post-crises sanitaire et politique, où les femmes entrepreneures ont été très impactées. C’est en cela que le SADEN 2022 se veut un cadre dynamique contribuant à la relance de l’emploi féminin dans tous les secteurs.

Maciré Camara