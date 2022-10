SADEN 2022/Le ministre ivoirien Mamadou Touré : « l’entrepreneuriat contribue à la croissance de nos Etats »

S’exprimant via visioconférence sur le thème « Entrepreneuriat et intégration régionale africaine » lors de la 4 édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) qui a eu lieu les 12 et 13 octobre à Conakry, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service public, a estimé que la problématique de l’insertion professionnelle des populations africaines et celle de l’entrepreneuriat demeurent un sujet d’actualité.

Pour Mamadou Touré, l’administration publique ne pourrait être une solution à la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en ce sens qu’elle n’a pas les moyens d’absorber toute la main d’œuvre disponible sur le marché du travail.

« La problématique de l’insertion socio professionnelle en général des populations africaines, surtout des jeunes et le problème de l’entrepreneuriat demeure un sujet d’actualité. En Afrique, nous avons chaque année entre 10 et 12 millions personnes, essentiellement des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, alors que nos économies ne génèrent qu’autour de trois millions d’emplois chaque année. Le secteur public africain, notamment, l’administration n’a pas forcément les moyens d’absorber toute cette main d’œuvre qui arrive sur le marché du travail. Quand je prends le cas de la Côte d’Ivoire au niveau de la fonction publique, pour une population de 30 millions d’habitants, nous n’avons que 250 000 fonctionnaires. Je pense que cette réalité est une réalité partagée dans l’ensemble des pays francophones de la sous-région.

Donc, l’administration publique ne peut être une solution à la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes dans notre pays. De même, nos économies qui continuent d’évoluer malheureusement n’ont pas encore un secteur privé qui peut absorber l’ensemble des mains d’œuvre qui arrivent sur le marché du travail », expliquera-t-il.

Dans le même ordre d’idées, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service public dira que : « L’entrepreneuriat apparaît alors comme l’une des solutions à la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes. En entreprenant, en créant son propre business, cela va donner d’abord une insertion pour celui qui a créé le business et permettre d’avoir un emploi, une insertion pour bon nombre de personnes selon la taille de l’entreprise. L’entrepreneuriat permet de créer la richesse, permet de créer des opportunités d’insertion socio professionnelle et contribuer à la croissance de nos Etats », a-t-il déclaré.

Selon Mamadou Touré, l’entrepreneuriat et l’intégration régionale sont deux réalités qui peuvent s’influencer mutuellement « et contribuer au développement économique de nos États en Afrique. En effet l’intégration régionale économique, qui favorise la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux entre les nations, peut-être un levier essentiel pour relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, tels que l’accès au financement et l’accès à des financements de marché plus vastes, donc plus rentables », a-t-il ajouté.

Prenant en exemple le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, où des stratégies qui ont permis de financer 150 milles entrepreneurs en deux et 300 milles femmes dans différents secteurs d’activités, Mamadou Touré pense que ces différentes stratégies et leurs acquis pourraient faire objet d’échanges entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, dans le cadre de forums comme le SADEN.

Maciré Camara