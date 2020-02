SADEN et Africawi organisent le SADEN International Business Forum le 10 mars à Conakry

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) et Africawi organisent le SADEN International Business Forum (SADEN IBF) le 10 mars 2020 à Conakry de 8h30 à 17h.

Le SADEN IBF a pour but de stimuler les partenariats entre les entreprises guinéennes et des sociétés étrangères – notamment européennes et africaines – de divers secteurs d’activité grâce à des rendez-vous d’affaires préprogrammés. Au cours de cette journée, les participants auront l’occasion de :

Depuis sa création, le SADEN se positionne comme l’évènement annuel d’appui au développement des entreprises en Guinée. Il accompagne les porteurs de projets dans le lancement de leurs activités, les jeunes dirigeants et gérants confirmés à accélérer leur business. Au titre des nouveautés de cette seconde édition, le SADEN prévoit l’organisation de rencontres business to business sur mesures.

A PROPOS DU SALON DES ENTREPRENEURS DE GUINÉE

Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, financements, innovation, transmission…) le SADEN est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Guinée.

A la fois révélateur des nouvelles entreprises et tendances entrepreneuriales, le SADEN informe, accompagne et conseille les entrepreneurs dans leurs projets. Il propose également un véritable espace de rencontres et d’échanges d’expérience qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises mais aussi l’émergence de projets innovants à fort impact.

EN SAVOIR PLUS SUR AFRICAWI, CO-ORGANISATEUR DU SADEN IBF

Créée par Thierry PELEAU, la société française AFRICAWI propose ses services aux entreprises qui sont à la recherche de partenaires pour développer leurs activités en Afrique et intervient auprès des organisations qui mènent des actions visant à développer les opérateurs privés en Afrique. AFRICAWI accompagne les entreprises africaines à la recherche de contacts à l’étranger, les sociétés françaises, européennes ou francophones qui souhaitent trouver des partenaires africains et les organisations intermédiaires dans la réalisation de leurs projets. AFRICAWI a développé une grande compétence dans l’organisation de conventions d’affaires en Afrique et en France permettant à des entreprises d’Afrique et d’Europe de se rencontrer rapidement et efficacement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 10 mars 2020

Lieu : Hôtel Kaloum – Conakry

Horaires : 8h30 – 17h00

CONTACT

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter Madame Salématou Sako, Vice-Présidente du SADEN

Email : ssako@ salondesentrepreneursdeguinee. com