SADEN /IFC : 40 entrepreneurs formés à travers le Bootcamp

En collaboration avec ses partenaires de la Société Financière Internationale (IFC) et Ernst & Young Tunisie, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) a procédé à la clôture vendredi 1er Avril 2022, de la 1ère édition de son programme Bootcamp. Destinés à l’endroit de quarante (40) jeunes entrepreneurs guinéens lauréats des différentes éditions du SADEN, le Bootcamp permettra aux participants de concrétiser leurs projets de création d’entreprise par l’amélioration de leurs performances. Pendant cinq jours, les participants ont abordé des thématiques sur le cadre légal, fiscal et comptable, l’art du pitch, l’introduction au business plan, l’étude de marché, l’analyse du business plan, la formation en branding et l’expérience client.

Dr Himi Deen Touré, vice-président du SADEN

Selon Dr Himi Deen Touré, vice-président du SADEN, cette série de formations découlant du programme Social Entrepreneurship (SEP), a permis l’atteinte des objectifs du SADEN : « Un programme qu’on a organisé avec notre partenaire IFC, pour apporter un appui aux entrepreneurs guinéens, notamment, depuis la période COVID-19, où on avait constaté un ralentissement de l’actualité économique. (…) L’état d’esprit est celui que partagent les entrepreneurs qui ont été formés. Ils ont mis en avant les éléments qui nous caractérisent en tant que SADEN, en disant que les 5 jours ont permis à des entrepreneurs guinéens de se retrouver, d’échanger, ce qui est l’objectif premier du SADEN, de créer un cadre d’échanges sur l’écosystème entrepreneurial guinéen. Cet objectif est atteint. Le second objectif a été l’accompagnement technique, le renforcement de capacités à travers une semaine de formation renforcée, assidue », a-t-il déclaré.

Massandjé Kaba

Pour Massandjé Kaba, coordinatrice des programmes à IFC Guinée : « La force de l’économie d’un pays se mesure par la force de son secteur privé. Et la force d’un secteur privé aussi se mesure par la force des entrepreneurs. IFC étant la première institution qui est axée sur le développement du secteur privé dans le monde, donc pour nous, l’enjeu est de taille pour pouvoir supporter des entrepreneurs dans le cadre de cette formation. On tient vraiment à encourager ces entrepreneurs dans leur volonté de vouloir créer de la valeur et contribuer ainsi à l’économie de la Guinée ».

Lancé depuis des mois en virtuel, ce Bootcamp a permis aux participants d’avoir un business plan solide à présenter à des potentiels investisseurs

Sohayeb Belghith

« Notre rôle, c’était de les aider à bien structurer leurs idées pour pouvoir convaincre éventuellement des investisseurs. Le Bootcamp a commencé en virtuel depuis des mois à travers des discussions et des formations en ligne. Mais on a préféré organiser et clôturer avec une semaine en présentiel pour s’assurer que tous les projets sont prêts à s’installer, à créer de la valeur pour l’économie, pour leur communauté. On a travaillé sur des aspects juridiques, financiers, des aspects super importants pour n’importe quel entrepreneur qui souhaite réussir. On a fait le nécessaire avec les équipes du SADEN et du IFC pour qu’ils puissent réellement structurer leur business plans », a expliqué Sohayeb Belghith, un des facilitateurs de cette série de formations.

Alpha Amadou Diallo

Satisfait de cette formation, Alpha Amadou Diallo, gérant et associé de BMB Système s’est réjoui de la qualité de la formation reçue : « Nous avons beaucoup appris grâce à la qualité des formations. Nous avons eu accès à des formateurs très expérimentés. Et nous avons appris à mettre en place des business et à corriger nos business modèles qui étaient déjà faits. Nous avons reçu des outils qui permettent de travailler sur nos business plans et notre marketing pour mieux présenter nos produits. Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’appuyer notre personnel, mais aussi de travailler à un plan d’action très bien structuré pour aller de l’avant vers des solutions », s’est-il réjoui.

L’édition 2022 du Salon des Entrepreneurs de Guinée est prévue pour la fin du second semestre de l’année.

Maciré Camara