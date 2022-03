SADEN/IFC: lancement officiel du programme BOOTCAMP GUINÉE

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), en collaboration avec la Société financière internationale (IFC) et Ernst & Young Tunisie (EY Tunisie), a procédé au lancement ce lundi 28 Mars 2022, de la 1ère édition du Bootcamp Guinée.

Destiné aux lauréats des programmes SADEN et SEP, tournés vers la promotion de l’entrepreneuriat, ce projet Bootcamp qui s’inscrit en droite ligne du Social Entrepreneurship Program (SEP) organisé en 2020, permettra aux participants de concrétiser leurs projets de création d’entreprise.

En effet, le SADEN et IFC lançaient en mai 2020 un appel à projets, le SEP, première initiative en Guinée dédiée à l’émergence d’innovations entrepreneuriales visant à soutenir à la fois les populations et les entreprises face aux impacts du Covid-19. Deux ans plus tard, les lauréats sont invités, aux côtés des entrepreneurs lauréats des différents concours SADEN, à participer à ce programme de formation spécifique, 1er dispositif d’incubation et d’accélération dans une démarche d’innovation à franchir un nouveau palier : passer de la définition du projet au plan d’action.

Prenant la parole, le vice-président du SADEN, Dr Himi Deen Touré a précisé que ce programme permettra de renforcer la capacité de 40 jeunes entrepreneurs, sur la structuration des idées, le business plan, faire l’étude de leur budget, la stratégie de communication marketing et l’analyse de la concurrence sur le marché.

Plus loin, Monsieur Touré a affirmé qu’en 2020 malgré la présence du COVID-19, l’équipe du SADEN et IFC se sont mobilisés et ont fait le nécessaire afin de venir en aide aux entrepreneurs pour leur permettre de continuer et maintenir leur dynamique dans la productivité. D’où l’organisation du social entrepreneurship, qui nous a aidés à identifier certaines entreprises qui ont d’une part bénéficié de fonds et d’autre part d’un accompagnement technique.

Pour terminer, Dr Himi Deen Touré a annoncé l’organisation de la 4ème édition du salon des entrepreneurs qui se tiendra au deuxième trimestre de cette année.

Dans son allocution, la coordinatrice des programmes IFC Guinée, Massadje Kabaa expliqué l’intérêt particulier que l’institution porte à cette formation : « ce programme fait partie des activités qui renforcent la capacité des entrepreneurs qui ont du mal à se trouver un bailleur pour le financement de leur projet. C’est pourquoi, nous avons initié ce projet afin d’aider les entrepreneurs à améliorer le climat des affaires et attirer des potentiels investisseurs.

Selon Dr Houleymatou Baldé, gérante de l’entreprise BIOCORPS et lauréate du SADEN 2020, « cette initiative est salutaire et elle vient à point nommé car elle nous permet de partager des expériences en tant que jeunes entrepreneurs. Surtout on apprécie les formateurs et la qualité de formation donnée ».

D’une durée d’une semaine, ce programme, basé sur un parcours d’apprentissage du rôle d’entrepreneur permettra aux porteurs de projets de bénéficier de conseils personnalisés et de séances de formations sur-mesure pour améliorer et accélérer leurs projets individuels et faciliter leurs démarches. Ils seront coachés par des entrepreneurs ayant plusieurs années d’expérience dans la création, la gestion et le développement d’entreprise.

Maciré Camara