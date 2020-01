SADEN régional de Kankan : plus de 400 entrepreneurs attendus

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) s’ouvre ce samedi, 18 janvier dans la région administrative de Kankan. Cette autre édition qui s’étend sur les préfectures de Kindia et de Kankan a pour thème « Entreprenariat comme accélérateur des chaines de valeur agroalimentaire ».

Ce vendredi, en Haute-Guinée, les organisateurs se sont rendus très tôt à la maison des jeunes de Kankan pour les derniers réglages avant l’ouverture de l’événement qui va regrouper un grand nombre d’entrepreneurs.

Le directeur général de la maison des jeunes de Kankan, lieu devant servir de cadre au déroulement de SADEN 2020, Mamady Ami Kaba a parlé d’opportunité que la jeunesse de Nabaya doit saisir pour renforcer sa capacité afin qu’elle soit autonome.

‘’Au jour d’aujourd’hui, les jeunes sont informés et ils viennent toujours pour s’enregistrer. Mais, mon inquiétude est liée à la capacité d’accueil. Les jeunes qui vont être invités, est-ce qu’il n’y aura pas beaucoup de demandeurs que ceux qui sont prévus ? Je crains beaucoup mais, on va gérer. L’équipe est prête pour recevoir le salon. Depuis belle lurette, avec l’antenne APIP de Kankan, nous sommes en train de travailler. Et, d’ici le soir, tout sera rose et vous viendrez visiter. Pour les jeunes de Kankan, c’est un espace d’échanges parce qu’il y a des jeunes de Kankan qui manquent de renforcement de capacité. S’ils viennent, SADEN va être un lieu éclaireur pour eux. Si on dit qu’il y a un tel événement à la maison des jeunes de Kankan, c’est une fierté pour les jeunes de Kankan’’, a-t-il dit

Au cours de cette rencontre coorganisée par l’Agence de Promotion des Investissements privés (APIP-Guinée), plus de 400 entrepreneurs des différentes préfectures du pays sont attendus.

La directrice Appui aux Entreprises à l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), Chaloub Yolande est revenue sur quelques activités programmées : « on est coorganisateur cette année des SADEN régionaux de Kankan et Kindia. Donc, nous sommes toute une équipe mobilisée à Kankan pour la réussite de l’événement. Le travail a commencé depuis quelques semaines à Conakry par la mobilisation du secteur privé, la recherche des sponsors, la mobilisation de tout un chacun pour vraiment réussir cet événement. Comme vous le voyez, la grande équipe est là pour préparer l’événement de demain. On a été bien accueillis par les autorités locales, le secteur privé et, nous nous sommes entretenus avec beaucoup d’organisations de coopératives qui veulent vraiment assister à cet événement. Le focus est mis depuis quelques temps sur l’agro-business. Au niveau de l’APIP, nous allons participer à des panels. Nous avons la directrice générale adjointe de l’APIP qui sera là et qui fera partie du premier panel haut niveau. Nous avons aussi mobilisé des gros dans le domaine agro qui seront là. Également, des gros producteurs dans l’agriculture et dans la transformation qui vont aussi assister pour aiguiller les jeunes, les encourager à se lancer vraiment dans l’agriculture qui est fondamental (…) Il est prévu plus de 400 participants »

Kerfalla Cissé, président de la structure COJEFOG, invité de la rencontre, a lancé un appel aux jeunes à s’intéresser à cet événement qui, selon lui, est une chance pour la jeunesse de Kankan.

‘’Cette année, on a eu l‘opportunité de participer au salon de l’entreprenariat de Kankan. Donc, j’invite toute la jeunesse de Kankan à venir massivement pour assister à cette formation. Si nous regardons bien, le thème de cette année, c’est l’agriculture. Donc, ce secteur étant la pierre angulaire de l’économie d’un pays, on doit venir massivement pour participer à cette formation’’, a-t-il lancé.

Au-delà des panels, des ateliers de formation seront organisés à l’intention des participants. Également, plusieurs personnalités du pays sont attendues. Parmi elles, le premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Kankan

