SADEN régionaux 2020 à Kankan et Kindia : les organisateurs parlent du niveau d’avancement des préparatifs

La seconde édition du Salon des Entrepreneurs Guinéens (SADEN 2020) se tiendra dans la région de Kankan le 18 janvier prochain et le 1er février dans la région de Kindia sous le thème ‘’l’entrepreneuriat comme accélérateur des chaines de valeur agro-alimentaire.’’

En prélude de cet évènement qui réunira plusieurs entrepreneurs, les organisateurs à savoir l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) et l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) étaient ce jeudi 9 janvier, face à la presse pour parler du niveau d’avancement des préparatifs.

En effet, le SADEN régional s’inscrit en droite ligne avec des actions prioritaires du gouvernement en matière de développement du secteur agro-industriel. Il est par ailleurs conforme au document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) élaboré pour la Guinée avec le concours de tous ses partenaires au développement.

Il a pour objectifs spécifiques de créer un cadre d’échanges entre les entrepreneurs de la capitale et ceux de l’intérieur du pays d’une part et entre les entrepreneurs du pays d’origine ou des régions différentes d’autre part. Mais aussi de renforcer les capacités des entrepreneurs locaux dans le cadre de la politique du contenu local, mettre en lien les entrepreneurs guinéens de l’étranger et ceux de la Guinée et de contribuer à bâtir des champions locaux.

Selon Sékouba Mara, Directeur général de l’AGUIPE et président du comité d’organisation, « le SADEN 2020 va s’étendre sur eux jours à Conakry les 11 et 12 mars à venir (…) Mais avant ces dates, il va y avoir le 1er février le SADEN à Kindia également pour le 18 janvier nous serons à Kankan pour le SADEN régional de Kankan…»

Sur la question de l’état des préparatifs du SADEN de Kankan, il a tenu à préciser : « A date, pour nous le plus important était de mobiliser les entreprises en place, ce qui est fait. Les inscriptions sur la participation sur les SADEN 2020 sont à près de 300 participants. Parmi ces participants, vous avez des porteurs de projet, des entreprises de la localité, d’autres entreprises qui vont quitter Conakry pour rallier Kankan. »

Parlant des retombées après l’organisation de ces SADEN régionaux, le patron de l’AGUIPE précise : « Pour nous, ça va être un moment de rencontre, un moment d’activités intenses pour ces entreprises afin d’être édifiées sur certaines normes appliquées actuellement à leur pratique ancienne. Les retombées pour nous, c’est enfin d’accompagner au moins 10 projets et à travers ces 10 projets marqué notre présence à l’intérieur du pays. »

Prenant la parole, Namory Camara, Directeur général de l’APIP et co-organisateur de cette édition, il est revenu sur l’apport de son institution à cette édition. « Le SADEN pour nous de toute façon est un partenaire naturel (…) Notre intervention pour le SADEN s’articule autour de deux points. Pour le SADEN régional, nous sommes co-organisateurs, nous sommes aussi partenaires dans l’accompagnement des lauréats. Donc, la Co-organisation du SADEN régional pour nous d’ailleurs tombe à point nommé parce que nous, nous créons beaucoup d’entreprises dans les régions. Si vous prenez par exemple les régions que vous avez ciblées en termes de création d’entreprises sur le plan national, nous avons créé 10 mille entreprises l’année dernière… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30