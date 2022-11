Sadio Mané (Sénégal) est forfait pour la Coupe du monde

Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre).

C’est un coup dur pour la sélection sénégalaise. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). Après la victoire du Bayern Munich face à Brême mardi soir (6-1), le milieu offensif se voulait pourtant rassurant malgré sa sortie sur blessure. L’ensemble du staff bavarois évoquait de son côté un simple coup reçu.

Touché à un tendon

L’ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d’un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar vendredi.

Il sera donc privé de sa star de 30 ans, 2e du dernier Ballon d’Or et vainqueur de la CAN en janvier avec les Lions de la Teranga. Le Sénégal, placé dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l’Équateur et des Pays-Bas, se présentait comme un outsider à ce Mondial.

Source : L’Equipe