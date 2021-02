SAG (Siguiri) : l’épouse d’un haut cadre décède de Covid-19

Lundi, 22 février dernier, une femme d’un ancien haut cadre de la Société aurifère de Guinée (SAG) a rendu l’âme à l’hôpital de la société des suites de la COVID-19.

Selon nos informations, cette femme serait la femme d’un ex-responsable des ressources humaines de ladite société.

Contacté, le responsable adjoint de l’agence nationale de la sécurité alimentaire (ANSS) Bouna Yatassaye a confirmé la nouvelle: « exactement, docteur Baldé m’a appelé m’informant du cas, et finalement nous pris des dispositions nécessaires, tous ceux qui ont participé à la cérémonie et touché la femme seront confinés. Là on est en train de prendre les dispositions nécessaires ».

A noter que la SAG est située dans la sous-préfecture de Kintinia, à 25 km du centre-ville de Siguiri, grande agglomération au nord de la Guinée.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601