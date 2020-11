Sahara marocain : les FAR mettent en place un cordon de sécurité à Guergarate

Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 novembre 2020, à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, indique un communiqué de l’Etat-major Général des FAR.

« Suite au blocage par une soixantaine de personnes encadrées, par des miliciens armés du polisario, de l’axe routier traversant la zone tampon de Guergarate reliant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, et l’interdiction du droit de passage, les Forces Armées Royales procèdent à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cet axe », précise la même source.

« Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense », conclut le communiqué de l’Etat Major Général des FAR.

A souligner que l’intervention des Forces Armées Royales marocaines a acculé le polisario à fuir dans la confusion, après avoir incendié les tentes qu’il avait illégalement dressées depuis le 21 octobre dernier.