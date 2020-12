Saïdouba Kissing au Fidaou de Conté : “c’est un homme de paix qui a cherché à développer la Guinée…”

L’ancien président de la République de Guinée, le Général Lansana Conté, est décédé le 22 décembre 2008 des suites d’une longue maladie à l’âge de 74 ans, après 24 ans de règne. Ses familles biologique et politique ont organisé ce 22 décembre 2020, comme à l’accoutumée, une cérémonie commémorative pour lui rendre un hommage mérité, dans sa maison de retraite à Lansanaya (Moussayah), dans la sous-préfecture de Tanéné-Bouramayah (préfecture de Dubréka).

Venu assister à cette journée de recueillement, le maire de la commune urbaine de Boffa, Saïdouba Kissing Camara, a confié ceci : « C’est un plaisir de participer à ce Fidaou que nous organisons chaque année depuis la disparition de feu le Général Lansana Conté. C’est un devoir de participer tous à ce Fidaou de cet homme qui a servi la Guinée en tant que fils, militaire et président de la République. En tant que président, tout le monde le sait, c’est un homme de paix qui a cherché à équilibrer la Guinée et à développer la Guinée selon ses possibilités…Je crois qu’il est intéressant qu’on se retrouve ici chaque année, qu’on valorise ce qu’il a laissé et qu’on cherche à faire avancer la Guinée. Aujourd’hui, le président est représenté ici avec une forte délégation, il y a tous les religieux de Boffa, de Boké et de partout en Guinée qui se retrouvent ici en famille, avec les autorités politiques et religieuses pour participer à cette grande et importante rencontre. »

Mamadou Yaya Barry