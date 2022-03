Saïkou Yaya Barry (Ufr) aux militants : « Sidya récupérera sa maison de la Minière après la transition »

Face aux militants, ce samedi 05 mars au siège du parti à Matam, le secrétaire exécutif de l’union des forces républicaines, (UFR), Saïkou Yaya Barry a informé que le CNRD voulait empêcher leur président Sidya Touré qui est actuellement en séjour à Abidjan depuis quelques jours, de sortir du pays, avant de rassurer que leur champion récupérera sa villa de la minière après le passage à la tête du pays du colonel Mamadi Doumbouya.

« Ils ont pris la maison de Sidya Touré par la force des armes. La suite, c’était à l’aéroport. Ils voulaient l’empêcher de sortir du pays. Mais comme il n’y avait pas de raison nécessaire, on l’a laissé sortir », a déclaré Saikou Yaya Barry devant un parterre de militants.

Et, de poursuivre : « ils avaient déjà donné des instructions à l’aéroport de ne pas le laisser sortir. Parce qu’ils voulaient qu’il y ait accrochage pour qu’ils collent à notre leader des accusations comme rébellion à l’autorité. Heureusement que le président Sidya Touré a eu l’intelligence de demander à tous ses militants de rester tranquille. Et laisser la justice faire son travail. Sidya Touré a dit je ne veux pas qu’un guinéen perd sa vie à cause d’un bien matériel. Pour moi, la vie d’un guinéen est supérieure à tous les biens que je possède »

La maison de la minière est une maison de Sidya Touré, a-t-il insisté : « Et je vous promets qu’il la récupérera après la transition. Et tout ce qu’ils (CNRD) prendront comme décision aujourd’hui risque d’être mis à l’écart après la transition.

