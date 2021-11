Saïkou Yaya Barry de l’UFR : ‘’l’opinion politique est la plus importante sur un territoire national’’

Après la diffusion par la RTG de l’interview du président de la transition accordée à la presse nationale dans la nuit du dimanche 14 novembre 2021, l’honorable Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’UFR de Sidya, a fait une publication sur sa page Facebook où il a clairement indiqué qu’il est inquiet pour la Guinée.

Pour mieux comprendre son inquiétude, ce lundi 15 novembre 2021, notre rédaction a joint par téléphone l’ancien député de l’UFR à l’Assemblée nationale. Premièrement, il dira que c’est inquiétant parce que le CNRD ne peut pas être toutes les forces de défense et de sécurité.

« Nous avons écouté le président de la transition, le chef de la junte, et nous savons tous que dans la charte qu’ils ont produite, le CNRD est un organe de la transition. Et le CNRD, comme son nom l’indique, c’est un comité national du rassemblement pour le développement. Et le comité est toujours restreint. Si on nous fait savoir que l’armée nationale, les forces de défense et de sécurité sont toutes de cet organe, le CNRD ne peut pas être les forces de défense et de sécurité. C’est supposer que dans cet organe, même un caporal est membre de ce comité. Et c’est inquiétant parce que cet organe doit être représenté et connu, identifiable pour des discussions futures. Parce que c’est l’organe supérieur, c’est-à-dire l’organe de décision au niveau supérieur de la transition. C’est au-dessus même du gouvernement. Donc cela m’inquiète qu’on attribue l’appellation CNRD à toutes les forces de défense et de sécurité du pays. Et je trouve ça ambigu. Ma première inquiétude vient de là », s’est-il expliqué.

Poursuivant, il a aussi souligné que sa seconde inquiétude, c’est de penser que les partis politiques ne sont pas les seuls dans le pays. « Je suis parfaitement d’accord. Mais c’est l’opinion la plus importante, parce que l’élection est organisée pour les partis politiques. L’opinion politique est la plus importante sur le territoire national. Parce que le citoyen s’identifie à une connotation politique. Ça, c’est la deuxième chose », a-t-il souligné.

Pour la fixation du chronogramme électoral par le CNT, Saïkou Yaya Barry dira que c’est sa troisième inquiétude. « Ramener le chronogramme au CNT, personne n’est dupe. Ceux qui seront au CNT aimeront bien rester autant d’années possibles parce qu’ayant des avantages, ayant des prérogatives pendant la période qu’ils seront là-bas. Donc, personne ne sera pressé pour qu’une transition finisse au CNT. Donc, c’est des inquiétudes que j’ai », dira-t-il.

Pour conclure, le secrétaire exécutif de l’UFR pense que le dialogue entre le CNRD et les partis politiques est nécessaire. « Je n’ai pas une solution miracle. J’estime que la transition est hautement politique. Un dialogue entre les politiques, bien qu’on cherche à les miniser, et le CNRD serait nécessaire pour une bonne marche de la transition. Occulter cela comporte des risques et je ne souhaite pas », fait-il savoir.

Christine Finda Kamano