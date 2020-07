Saïkou Yaya Barry, UFR : ‘’on ne peut plus travailler avec Aïssata Daffé’’

La nomination de Hadja Aïssata Daffé jusque-là présidente des femmes de l’’union des forces républicaines de Sidya Touré, comme directrice générale adjointe de l’agence nationale d’inclusion économique et social-ANIES, ne laisse pas indifférent le secrétaire exécutif de l’UFR.

Selon Saïkou Yaya Barry, joint ce lundi 20 juillet 2020 dans l’émission grand-débat de la Radio Gpp-Labé, l’attitude de cette dame prouve que nombre de politiciens de ce pays n’ont pas de conviction, avant de préciser que sa formation politique ne peut plus travailler avec elle.

« L’objectif d’Alpha Condé, c’est d’utiliser l’argent qu’il a accumulé depuis qu’il est venu au pouvoir pour corrompre toutes ces personnes qui n’ont pas de conviction, particulièrement les politiciens, pour empêcher le pays d’aller de l’avant. Aujourd’hui aucun parti politique n’est à l’abri, il est très difficile de comprendre. Pour la nomination de cette dame, je vais vous dire que c’est ce qui m’a beaucoup touché plus que tout ce qui a précédé. J’ai intégré le parti avec cette dame, toutes les autres personnes qui ont quitté le parti en acceptant des postes, nous ont rejoint après 12 ans d’existence du parti. Nous avions même pris part à des élections présidentielles, mais cette dame nous avons commencé ensemble, si elle trouve que c’est maintenant qu’elle va quitter le navire puisqu’elle a reçu des miettes, c’est ce qui démontre que notre pays est un sérieux problème, beaucoup de personnes pensent que notre pays ne va jamais sortir de cette situation, donc chacun cherche comment vivre, en ne pensant qu’à sa propre personne, et ce qui n’est pas normal. Quand tu t’en vas sans l’aval de tes responsables politiques, nous avons même été surpris, tu ne peux plus dire que tu es avec nous, nous on ne peut plus travailler avec elle », dit avec amertume ce cadre de l’UFR.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

