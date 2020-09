Saikou Yaya Barry (UFR): “sortez pour envahir l’autoroute le 29 septembre…’’

Au cours de l’assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines qui s’est tenue ce samedi 26 septembre 2020, le secrétaire exécutif de l’UFR, Saïkou Yaya Barry a invité les militants à une grande mobilisation pour la manifestation du FNDC annoncée pour le mardi 29 septembre prochain. A en croire ce cadre de Sidya Touré, le 29 septembre est un jour béni pour demander le départ du locataire de Sèkhoutouréyah.

« L’objectif de la manifestation du 29 septembre du FNDC, c’est le départ d’Alpha Condé. Si on a compris qu’Alpha Condé est venu pour nous détruire, pour nous diviser, nous devons nous mobiliser le mardi », a déclaré, Saïkou Yaya Barry.

J’entends des gens parler d’autorisation ou pas autorisation, a-t-il dit : « Je vais vous dire définitivement quelque chose, on ne demande pas d’autorisation pour sortir manifester. On informe les communes, même pas le gouvernorat, même pas le ministre, pas le chef de l’Etat. On informe que nous manifestons notre mécontentement et on sort manifester. C’est dans la constitution. »

Plus loin de rappeler que les gendarmes et les policiers qui vont sortir : « Ce sont nos frères. Ils ont leurs enfants et leurs femmes avec vous dans les concessions. N’oubliez surtout pas ça et eux aussi, ils ne doivent pas oublier ça. Qu’ils ont des enfants et leurs femmes dans les concessions des gens qu’ils sont censés protéger mais qu’ils maltraitent. Ils doivent prendre conscience de ça. »

Les mobilisations doivent commencer dans les quartiers demain et après-demain, a-t-il invité : « Sortez tous pour envahir l’autoroute, nous pouvons le faire parce que nous sommes capables de le faire. Il faut être courageux et déterminé et sortir le mardi 29 pour dire qu’on en a marre et on doit finir avec ça. Nous demandons aux Guinéens, particulièrement aux responsables de l’UFR, militants et sympathisants de l’UFR de sortir massivement le mardi 29 septembre, un jour béni, pour demander le départ d’Alpha Condé. On a trop souffert. »

Elisa Camara

