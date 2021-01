Saikou Yaya Barry (UFR) : ‘’vous ne pouvez pas continuer à mentir à la population et tenir l’air bien”

Le Secrétaire Exécutif de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a, au sortir de l’Assemblée générale de son parti, accordé samedi une interview à Mediaguinee. Dans sa communication, il a saisi l’occasion pour parler des dilapidations de l’argent public, occasionnant ainsi la cherté de la vie chez les Guinéens.

À l’entame, Saïkou Yaya Barry a laissé entendre que la Guinée « est le seul pays où le fonctionnaire de l’État est plus riche qu’un chef d’entreprise. C’est le seul pays où un fonctionnaire de l’État peut construire des immeubles et personne ne demande comment il a obtenu cet argent pour construire ces immeubles. C’est le seul pays où un Ministre construit des sièges, des maisons pour quelqu’un, sans enquête préalable parce que ce n’est pas son salaire. »

En effet dira-t-il « Nos femmes sont fatiguées au marché parce que le poisson coûte cher, la viande on n’en parle pas. Aujourd’hui, il semble que le litre d’essence est vendu à N’Zérékoré dans l’ordre de 15 mille gnf, parce qu’il y’a une rareté, il n’y a pas de route. C’est la population qui va se lever ici. J’ai dit bien la politique à un moment donné va arrêter de critiquer et laisser faire et les citoyens vont prendre les choses en main. Nous avons un sérieux problème dans notre pays et aujourd’hui cette minorité bouffe l’argent de l’ensemble et ce sont les pauvres populations qui payent les frais. »

À l’en croire, « Vous ne pouvez pas continuer à mentir à la population et tenir l’air bien, partager entre vous et que la majorité reste dans la misère et dans la pauvreté sans se réveiller un jour. On a beau utiliser l’ethnocentrisme, le régionalisme, l’idée parentale pour gagner le pouvoir, ça a des limites. Vous allez voir, c’est un vendeur de cacahuète qui va occasionner de truc qui va embraser tout le pays à cause de cette situation. »

Sur la reconduction de Dr Ibrahima Kssory Fofana au poste de Premier ministre, Saïkou Yaya Barry a laissé entendre qu’il ne fait pas de commentaire.

Mamadou Yaya Barry