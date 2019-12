Saikou Yaya s’attaque au préfet de Coyah: ‘’Barboza est en train de prendre les opposants comme des poussins’’

Remonté contre l’attitude du préfet de Coyah vis-à-vis de l’opposition, le secrétaire général de l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré, Saikou Yaya Barry a qualifié Ibrahima Barboza Soumah de “préfet parmi les plus négatifs de ce pays”.

Selon le député, le préfet de Coyah a toujours vu de mauvais œil les partisans de l’opposition depuis le régime Conté. Cela, dit-il, contre même le parti RPG d’Alpha Condé qui l’a nommé aujourd’hui préfet.

“Alpha Condé a été tout le temps-là à s’attaquer à Lansana Conté et à son gouvernement. Mais aujourd’hui, il prend les pires cadres de Conté pour les mettre à ses côtés. Quand on prend le préfet de Coyah, Barboza a été l’un des préfets les plus négatifs au temps de Conté, contre même le RPG. Parce qu’il a été préfet à Faranah, je sais ce qu’il a fait sur le dos des gens du RPG à Faranah. C’est ce monsieur qui est à Coyah aujourd’hui en train de prendre les gens de l’opposition comme des poussins, les arrêter en violation flagrante de la loi”, a déclaré Saikou Yaya Barry, samedi dernier à l’assemblée générale de l’UFR.

Elisa Camara

