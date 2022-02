Saïkou Yaya (ufr) en colère : « un enfant qui humilie ses aînés n’a pas longue vie »

» Sidya est un symbole. Ne touchez pas à Sidya. Ne le touchez pas », c’est par ces mots que le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry a mis en garde, ce samedi 24 février, le colonel Mamadi Doumbouya concernant la récupération du domaine de la Minière de son champion Sidya Touré. C’était lors de l’assemblée générale du parti tenue au siège national à Matam.

« En Guinée, on aime éteindre les valeurs, en Guinée on aime éteindre les références du pays. Après on va dans tous les sens. Quand on dit que ce pays ne se développe pas c’est parce que les valeurs de la République ne sont pas respectées. Ce sont les troubadours de la République qui sont considérés, les fossoyeurs de la République qui sont considérés, quand il vole on dit qu’il est béni (…) En tant que Premier ministre, Sidya Touré n’a jamais touché à son salaire, ni à son carburant », a déclaré, Saikou Yaya Barry. Ajoutant qu’un enfant qui humilie ses aînés, c’est un enfant qui n’a pas longue vie ».

« Aujourd’hui, ces gens veulent mettre à l’eau tout ce que leur ancien chef le président Lansana Conté a posé comme acte. Ils n’ont pas touché aux actes posés par Alpha Condé parce que des conventions ont été signées ici et là. La ville de Boké a été détruite. Pendant 11 ans, ils étaient en train de détruire le pays, nos biens. Ils ont instauré l’ethnocentrisme, la division. Aujourd’hui, on ne parle pas de ça. Au temps de feu général Lansana Conté, la Guinée n’était pas comme ça. Si aujourd’hui nous parlons des radios privées, de la démocratie, le libéralisme, c’est grâce à Lansana Conté, tous les actes que ce dernier a posés, c’est un autre militaire qui vient dire que le général Lansana Conté ment, c’est ça. Devons-nous nous taire sur ces dérives ? « , demande-t-il.

Sidya Touré mérite des honneurs, a-t-il insisté. « il méritait même que l’État lui donne des véhicules, des gardes du corps, des maisons, le sécuriser toute sa vie parce que personne n’a pu faire ce qu’il a fait pour ce pays. Sidya Touré n’est pas la seule personne pour laquelle Lansana Conté a pris des décrets, il en a fait pour d’autres mais pourquoi c’est à Sidya Touré qu’on en veut? Quelqu’un qui a pourtant tout donné à la Guinée pourquoi celui qu’on veut salir aujourd’hui. On demande au colosse lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya de reprendre la main. Les gens qui sont autour de lui ne sont pas tous ses amis, les actes qu’il peut prendre parfois ce sont les mêmes qui sortiront demain pour dire qu’ils ne comprenaient rien, on l’a laissé faire. Je dis de faire attention, la Guinée est profonde, c’est un Etat profond. C’est un conseil que j’ai donné à Alpha Condé mais il n’a pas compris. Je lui ait dit de faire attention, son entourage est pollué de personnes qui vont l’enterrer. Et, ça n’a pas raté. Je dis encore au colonel Doumbouya aujourd’hui, je prends acte pour dire que ce que je dis c’est comme ça que ça va se passer. S’il ne prend pas garde, s’il ne se rectifie pas, s’il ne considère pas des symboles comme Sidya Touré, s’il ne les respecte pas, il va se taper contre le mur et ça sera très grave pour lui et il sera seul dans cette affaire. Aucun qui le pousse dans ça ne sera avec lui. Aujourd’hui, c’est lui qui est à la tête du pays que les actes qu’ils posent d’autres les ont posés auparavant. Ils n’ont pas changé ce n’est pas à lui de changer ces actes des chefs d’État qui se sont succédé ».

Plus loin d’indiquer: « la deuxième chose que je vais dire au colonel, la roue de l’histoire est en train de tourner. Il a une opportunité incorrecte, venir tardivement dans l’armée, avoir des grades de façon éclair jusqu’à devenir lieutenant-colonel, c’est une chance et maintenant arrivé à être président, c’est la chance exceptionnelle qu’il a eue. Mais quand Dieu te donne tout ça, il faut faire attention parce que c’est trop rapide et quand c’est trop rapide ça risque d’être très grave, alors je veux lui éviter ça en lui prodiguant ce conseil de faire très attention, ne touche pas aux symboles, ne touche pas aux valeurs, ne touche pas à Sidya, ne le touche pas, ne touche pas à Sidya ».

Elisa Camara

