Saint-Valentin: l’artiste malien Sidiki Diabaté en Guinée pour un concert

C’est dans une ambiance bon enfant que la star malienne a été accueillie le jeudi 10 février 2022 à l’aéroport international Ahmed Sekou Touré de Conakry par les amoureux de sa musique, la presse et l’artiste Oudy 1er qui l’a invité en Guinée.

L’objectif de sa venue est de fêter la Saint Valentin avec les Guinéens à travers un concert programmé le samedi 12 février 2022 dans un réceptif hôtelier de Conakry. Heureux de revenir en Guinée, Sidiki Diabaté a remercié son ami Oudy 1er qui lui a permis d’être là et a promis de donner le meilleur de lui.

« Je remercie le bon Dieu qui m’a permis de revenir ici en bonne santé. Aujourd’hui, je suis là pour le concert du 12. Je vais donner rendez-vous à tous les Guinéens de passer le 12, car il y aura beaucoup de surprises … Il y aura plein d’amour et plein de surprises que j’ai réservés, parce que c’est un concert VIP. C’est un public restreint, donc c’est bien choisi. Je remercie Oudy 1er d’avoir pensé à cette ville, d’avoir pensé à moi qui suis son ami, un artiste comme lui de venir se produire ici en Guinée pour faire plaisir à toutes les Guinéennes et Guinéens. Donc soyez en sûrs, il y a aura du lourd, car je suis venu cette fois-ci avec mon groupe au complet. On sera au nombre de 15 personnes sur scène », a-t-il promis

Quant à Oudy 1er, artiste chanteur et PDG de la maison de production Oudy Prod Musik qui a eu cette idée, il a parlé des critères qui lui ont permis de choisir Sidiki Diabaté pour la fête des amoureux.

« Je pense que d’abord on dit Dieu merci, on remercie le bon Dieu de nous avoir permis d’être là. Et aussi vous voyez depuis un mois, bientôt deux, nous avons communiqué sur ce grand concert. C’est la maison de prod Oudy Prod Musik qui a tenu à offrir ce premier concert de 2022 à tous les mélomanes de la capitale. Et aujourd’hui, on n’a pas choisi n’importe quel artiste, un artiste qui est 100% love, un des meilleurs artistes africains aujourd’hui. Je pense que le public guinéen et les mélomanes auront l’occasion de venir découvrir non seulement les hits de Sidiki mais des sons aussi en surprise parce qu’il vient de sortir un son en hommage à la Guinée pour montrer combien de fois ce pays lui tient à cœur et en même temps pour dire que la Guinée et le Mali, ce sont 2 pays frères », a-t-il expliqué.

Christine Finda Kamano