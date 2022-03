Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry s’est exprimé ce lundi 28 mars 2022, lors d’une conférence de presse sur la saisie d’armes et de munitions au quartier Wanindara, en haute banlieue de Conakry. A en croire le magistrat, il y a au total, un fusil de calibre 12 et ses cartouches, une carabine 44, une PMAK TT30 avec ses munitions, une petite hache, un couteau de fabrication américaine, une torche étrangleur qui ont été saisi. Et aux dernières nouvelles, le mis en cause qui était en cavale est mis aux arrêts par les services de la sécurité et il sera déféré ce lundi devant le tribunal de Dixinn.

En effet, dit-il : « Vous avez entendu qu’il y a eu de saisie d’armes à Wanindara, j’ai dit à la police et à la gendarmerie, vous ne faites pas le travail pour en faire une publicité. Aucun officier de police judiciaire n’est habilité désormais à communiquer parce que ça devient de la pagaille, ce n’est pas un trophée de guerre que vous brandissez pour dire que votre service travail bien. Ce Monsieur, nous avons signé une réquisition dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice à la requête de Abdoulaye Diallo, commerçant résident au Liberia domicilié au quartier Kissosso, lequel avait requis de Me Laye Terna Samoura, Ououo Kpoghomou, l’obtention d’une réquisition auprès de Monsieur le procureur général, de l’exécution d’une décision de justice. La demande est passée devant la commission, nous l’avons signé », a rappelé Alphonse Charles Wright.

Poursuivant, le procureur général, Charles Wright est revenu sur les circonstances dans lesquelles ces armes ont été saisies dans la chambre d’Abdoulaye Sow : « L’huissier part sur le terrain pour exécuter, à sa grande surprise, il retrouve dans la chambre de l’épouse d’Abdoulaye Sow, un fusil de calibre 12 et ses cartouches, une carabine 44, une PMK avec TT30, avec ses munitions, une petite hache, un couteau de fabrication américaine, une torche étrangleur. Voici le procès-verbal de l’huissier qui nous a été communiqué. Le Monsieur ayant compris qu’il y a eu des découvertes d’armes à son domicile a pris l’échelle pour sauter par la fenêtre et prendre la poudre d’escampette. Je suis heureux de porter à la connaissance de l’opinion publique qu’il a été arrêté et il va être déféré le lundi au parquet de Dixinn pour qu’une information judiciaire soit ouverte pour savoir d’où proviennent ces armes, c’est la grande question. Donc ça aussi, c’est une préoccupation du parquet. On informera au fur et à mesure l’évolution de cette procédure, en collaboration avec le procureur d’instance. », a-t-il conclu

Mamadou Yaya Barry