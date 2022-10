Saison touristique lancée : « notre souhait est d’améliorer la contribution du secteur du tourisme au PIB du pays » (Kadé Camara, DG ONT)

Initiée par le département en charge du Tourisme, de la Culture et de l’Artisanat à travers la direction générale de l’Office National du Tourisme (ONT), la première édition de la saison touristique a été lancée ce samedi 15 octobre 2022, aux îles de Loos (plage Sorro).

C’est le secrétaire général dudit département, Faya François Bourouno en compagnie de la Directrice générale de l’ONT, de l’ambassadeur du Brésil en Guinée, du représentant de la gouverneure de la ville de Conakry, du maire de la commune urbaine de Kassa, des représentants de partenaires et d’autres invités de marque qui a officiellement donné le coup d’envoi de cette première saison touristique, premier du genre en Guinée, qui s’étendra du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2023.

A cette occasion, la patronne de l’ONT, Mme Kadé Camara n’a pas manqué de mots pour remercier ses invités avant de placé l’évènement dans son contexte en ces termes :

La volonté de l’ONT est d’offrir à tous les Guinéens et aux touristes étrangers un cadre de divertissement et de loisirs à la hauteur des atouts touristiques de notre pays

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement durable du tourisme, nous organisons pour la première fois en République de Guinée les activités de lancement de la saison touristique. Cette journée marque le début d’une vaste campagne touristique par laquelle, nous ambitionnons de promouvoir les potentialités touristiques de notre pays à travers la réalisation des éductours, des excursions et des campagnes médiatiques. La volonté de l’ONT est d’offrir à tous les Guinéens et aux touristes étrangers un cadre de divertissement et de loisirs à la hauteur des atouts touristiques de notre pays », dira-t-elle.

A l’en croire, le choix des îles de Loos pour abriter cette activité est une preuve éloquente de leur volonté de développer le tourisme balnéaire, domestique et communautaire.

Notre souhait est d’améliorer considérablement la contribution du secteur du tourisme au PIB du pays, car à ce jour, il ne contribue qu’à hauteur de 22%

« Cette cérémonie de lancement de la saison touristique est une occasion pour nous d’attirer votre attention sur le potentiel touristique de notre pays, mais aussi vous réitérez la volonté de l’Etat d’accompagner les opérateurs nationaux et étrangers à investir dans la construction d’établissements d’hébergement, de restauration et de loisirs. C’est dans cette dynamique que l’ONT que j’ai l’honneur de diriger aujourd’hui, ambitionne de réaliser avec le concours de tous les acteurs du secteur public et privé, des projets de développement touristique sur toute l’étendue du territoire national. Notre souhait est d’améliorer considérablement la contribution du secteur du tourisme au PIB du pays, car à ce jour, il ne contribue qu’à hauteur de 22%. Ce qui est largement en dessous de la moyenne en Afrique Subsaharienne qui varie autour de 7,1% », fera-t-elle savoir.

Prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire général a, au nom de son ministre remercier tous les acteurs du tourisme qui continuent à se battre pour faire de ce secteur, un secteur attractif et productif pour le bien-être de la Guinée.

J’adresse mes hommages à l’ONT de la Guinée pour cette audace, pour ce courage, pour cette pro-activité et pour cette ingéniosité

Poursuivant, il n’a pas d’éloges à l’endroit des responsables de l’ONT pour cette ‘’belle initiative’’ hautement appréciable.

« J’adresse mes hommages à l’ONT de la Guinée pour cette audace, pour ce courage, pour cette pro-activité et pour cette ingéniosité. C’est une première édition et c’est une édition réussie. Je remercie tout le personnel de l’ONT et mes remerciements particuliers à la direction générale. Et tout particulièrement à Madame la Directrice générale », dira entre autres Faya François Bourouno, avant de rassurer l’ensemble des partenaires à faire confiance en la Guinée.

Plus loin, il a rassuré que la saison touristique sera institutionnalisée. « Le Ministère fournira tous les efforts pour faire de la saison touristique, une véritable institution. Et nous vous accompagnerons pour réussir toute la mobilisation qu’elle devra mériter… »

Youssouf Keita

+224 622285400