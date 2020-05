Salaires des enseignants grévistes dégelés en temps de Covid-19 : Kassory tient parole ! 

Après cinq mois de bras de fer avec le gouvernement guinéen, les enseignants-grévistes entrent finalement en possession de leurs dus. Bien qu’on s’y attendait déjà depuis quelques jours, le dégel des salaires a été effectif ce mardi 19 mai 2020.

Joint au téléphone par Mediaguinee, Abdoulaye Sow secrétaire général de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) nous a confirmé que le paiement était en cours.

« J’ai annoncé il y a quelques temps que les salaires allaient être dégelés parce que j’ai eu l’accord du Premier ministre chef du gouvernement. C’est le résultat des négociations depuis un certain temps parce que vous comprendrez que le SLECG a accepté de suspendre le mot d’ordre de grève, a accepté la trêve donc conséquence, le gouvernement a accepté le dégel des salaires. Donc l’USTG a continué à discuter avec le gouvernement et finalement le Premier ministre a donné son accord pour dégeler le salaire des enseignants grévistes parce qu’il fait une bonne lecture de la situation actuelle. Nous sommes en temps de Covid-19 et on est en train de faire le Ramadan et vous savez que le salaire permet de soutenir la famille. Donc il est sacré, il est alimentaire. Donc on a estimé nécessaire de débloquer le salaire des enseignants, ce qui est aujourd’hui une grande satisfaction parce que ça leur permettra de faire une bonne fête de Ramadan et vraiment tout le monde est satisfait par rapport à ça. Vous savez on dit souvent que dans le combat du géant c’est la fin qui compte. La fin est arrivée. Certains sont déjà entrés en possession de leurs dus et la paie continue », s’est-il félicité.

Pour rappel, dans un communiqué le mois dernier, le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) avait décidé de la suspension de son mot d’ordre de grève jusqu’à l’éradication de la pandémie de Coronavirus.

Maciré Camara