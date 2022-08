Salambandé (Mali) : parti pêcher pour nourrir sa famille, Kambi se tue accidentellement

Un pêcheur du nom de Kambi Camara, 55 ans, a perdu la vie accidentellement, le dimanche 7 août à Salambandé, dans la préfecture de Mali. Selon les informations qui nous sont parvenus hier mercredi, le père de famille en compagnie de l’un de ses fils était allé pêcher sur le fleuve Gambiwol, histoire de nourrir sa famille. Malgré les multiples tentatives de son enfant et de ses amis, la victime a succombé à ses blessures. Joint au téléphone, le maire de Salambandé est revenu sur les faits.

« Dimanche dernier, le pêcheur Kambi Camara s’était rendu à Dimawol pour pêcher du poisson à l’occasion de la fête d’Al-Achoura. Il avait pris son matériel et un couteau était à l’intérieur de son sac. Une fois au bord de la rivière, il s’est dirigé vers sa pirogue. C’est au moment où il cherchait à s’embarquer qu’il a glissé. Malheureusement, il est tombé du côté où il portait son sac et le couteau qui était à l’intérieur lui a perforé le côté. Vu que la rivière faisait beaucoup de bruit, au début, ses compagnons qui étaient un peu loin n’ont pas entendu ses appels de détresse. C’est au bout de quelques minutes après qu’ils ont soupçonné que quelque lui est arrivé et sont venus l’aider » explique Ibrahima Sory Diallo.

Poursuivant, le maire de Salambandé a ajouté ceci: « Lorsque son fils et son ami son arrivés sur les lieux, son fils a demandé à son ami d’extraire le couteau qui était complètement rentré dans sa côte, ce dernier n’a pas eu le courage. C’est par après que son fils a retirer le couteau. Ils ont essayé de le ramener au village.

Comme la route est impraticable et qu’ils n’avaient pas d’engin roulant, ils sont arrivés tard chez eux, aux environs de 3 h du matin. Malgré les multiples tentatives de le maintenir en vie, il a succombé », a conclu le maire.

A noter que Kambi Camara a laissé derrière lui deux femmes et 9 enfants. Il a été inhumé le lundi 08 août.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83