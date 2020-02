Salif Kebé : ‘’je sortirai un communiqué pour féliciter l’OIF pour le bon travail qu’ils ont fait avec nous’’

Le communiqué de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) annonçant son retrait du processus électoral guinéen a-t-il été mal interprété ? Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Me Amadou Salif Kébé le croit ainsi. Interrogé par nos confrères de Guinéenews, le patron des élections en Guinée a invité à bien ‘’lire le communiqué pour le comprendre et ne pas prendre sous l’angle politique guinéen et l’interpréter autrement’’.

« Je ne sais pas de quel processus l’OIF se retire ? Ils ont fini leur rapport et nous avons eu une copie. Cela n’a aucune incidence sur le processus électoral. Aucune forme d’incidence ne peut émaner de cela. Nous avons fait un travail ensemble et nous avons fini. (…) Par la suite, ils ont élaboré un rapport dont nous détenons copie. Ce rapport explique clairement ce qu’il en est », explique Me Kébé, cité par Guinéenews. Ajoutant que « maintenant, s’ils trouvent qu’il y a un problème dans le fichier que les Guinéens doivent régler entre eux, cela n’est pas une incidence qui doit freiner le processus électoral en cours. C’est à cause du processus électoral que la remise du rapport a été reportée pour le 16 mars 2020. Il faut bien comprendre le communiqué de l’OIF. Il faut bien lire pour le comprendre et ne pas prendre sous l’angle politique guinéen et l’interpréter autrement »

Poursuivant, il annonce qu’il sortira « un communiqué pour féliciter l’OIF pour le bon travail qu’ils ont fait avec nous puisse qu’ils sont d’accord que la remise soit faite le 16 mars 2020 après les élections. Quand nous aurons officiellement le rapport, nous ferons nos analyses avant de procéder à la synthèse ». Non sans rappeler que « ce n’est pas l’OIF qui mène le processus électoral en Guinée mais plutôt, c’est la CENI et cela n’a pas d’incidence ».

Issa