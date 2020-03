Salif Kébé: ‘’nous allons mettre en application dès demain ou après-demain les recommandations de la Cedeao’’

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) veut aller vite. Et même très vite. Me Amadou Salif Kébé, président de l’institution a annoncé mercredi que ses collègues commissaires et lui ont adopté le rapport d’expertise de la Cedeao au terme d’une plénière.

« Je viens d’adopter avec mes collègues commissaires de la CENI, le rapport d’expertise de la CEDEAO. J’ai voté oui. Nous allons mettre en application dès demain ou après-demain lesdites recommandations. Pour ma part, je suis pour l’application immédiate et intégrale des conclusions dudit rapport d’expertise », écrit-il sur son compte Facebook.

Dans la journée, la Cedeao a remis le rapport avec pour recommandation principale le retrait du fichier électoral les 2 438 992 électeurs qui sont sans pièces justificatives.

Elisa CAMARA