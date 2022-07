Salifou Béavogui, avocat de Makhissa, ex-DG Impôts: « mon client ne se reproche de rien »

Au cours d’une conférence de presse, ce vendredi 15 juillet, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) à sa tête, Aly Touré a déclaré que l’ex-directeur national des impôts sous le régime déchu, Aboubacar Makhissa Camara est en fuite et qu’un mandat d’arrêt international sera émis contre lui dans les prochains jours.

Joint par Mediaguinee, l’avocat du concerné, Me Salifou Béavogui a confié que son client qui est à l’étranger depuis quelques mois n’est pas en fuite. Il soutient plutôt que son client est hors du territoire national pour des raisons de santé et en même temps pour une formation.

« Monsieur Aboubacar Makhissa Camara est effectivement absent du territoire national pour deux raisons: premièrement raison de santé. Actuellement, il suit des traitements qu’il a raté de plusieurs mois. Il avait des rendez-vous médicaux qu’il n’avait pas pu honorer en raison de ses charges du moment. Et, là 2ème raison est que académique, il s’était déjà inscrit pour plusieurs formations donc qui sont en cours. Dès que cela va rentrer en ordre, c’est un républicain, un respectueux de la loi qui ne se reproche de rien, il va rentrer bonnement au pays. En ce qui concerne le mandat d’arrêt international et la saisie de ses biens en ma qualité de son conseil, je ferai tout ce qui est à mon possible légalement pour empêcher cette autre illégalité. On se battra conformément à la loi pour que justice lui soit rendue« , a dit Me Béa.

A rappeler que Aboubacar Makhissa Camara était aussi un grand nom du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir).

Elisa Camara

+224654957322