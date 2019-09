Salle Malick Condé de Kofi Annan devenue le symbole du combat anti-Alpha Condé

Ironie du sort. L’espace culturel Malick Condé -nom du frère du président Alpha Condé- de l’université Kofi Annan de Conakry est en passe de devenir le symbole du combat contre le régime actuel.

Alpha Condé qui, visiblement, tient au changement de Constitution en Guinée comme à la prunelle de ses yeux a engagé mardi dernier son Premier ministre à ouvrir des consultations avec toutes les forces vives de la Nation autour de la Constitution. Et ses opposants -en tête Ousmane Kaba, Cellou Dalein Diallo, Abdourahmane Sanoh de la PCUD et Sidya Touré- ont choisi la salle qui porte le nom de son frère défunt -décédé 3 jours avant sa prestation de serment pour son premier mandat- pour lancer les hostilités contre son régime et ses soutiens.

Focus de Mediaguinee