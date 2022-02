Salon de l’Habitat (SIHACO) : la banque SGG confirme sa participation

Implantée en Guinée depuis 1985, la Société Générale Guinée (SGG) est une filiale de la société Générale. Avec la réputation de l’une des plus vieilles banques guinéennes, elle est un acteur majeur du financement guinéen et contribue chaque année à l’épanouissement financier de milliers de clients de toutes professions confondues à travers les promoteurs immobiliers dans le cadre des entreprises, société, investissement ainsi que les particuliers pour celui des crédits de consommation, immobilier et l’acquisition des terrains et autres services.

Ce lundi 31 janvier, au cours d’un point de presse, la Société Générale Guinée a confirmé sa participation au Salon des Infrastructures de la Construction de l’habitat (SIHACO) qui se tiendra dans les jours à venir.

Parlant des raisons de leur participation au SIHACO, le Directeur Commercial de la clientèle de ladite banque précise: « depuis des années, nous finançons pour les particuliers pour les crédits de consommation, les crédits en immobilier tels que pour acquérir un bien par exemple, un terrain, la construction et l’ameublement du bien immobilier acquis. Nous avons de l’expérience dans ce sens donc, c’est les raisons fondamentales qui nous ont poussés à participer à ce salon des infrastructures de la construction et de l’habitat. Tous ces facteurs allant dans le même cadre que le Salon des Infrastructures de la Construction de l’habitat (SIHACO) », a fait savoir M. Sékouba Cherif.

Par ailleurs, le Directeur Commercial de la clientèle et professionnel à travers la société Générale de Guinée se dit prêt à accompagner les entrepreneurs, « avec 24 agences et 2.000 points de ventes Mallets sur toute l’étendue du territoire national appelés « Yup ».

La direction commerciale de la Société Générale profite dr la même occasion pour rassurer toutes les personnes désireuses de biens, de financement, de l’immobilier.

« Nous sommes disposés à financer la construction même des particuliers, d’accompagner également les entrepreneurs à tous les niveaux pour donner la satisfaction à tout le monde, car nous sommes une banque socialement responsable et nous sommes là pour tous », rassure le Directeur Commercial de la Société Générale Guinée.

Mariame Mayi Cissé