Salon des mairies de Guinée : les organisateurs annoncent les couleurs de la 1ère édition

Sous le haut patronage du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, la première édition du salon des mairies et des collectivités se tiendra du 13 au 16 décembre prochain au chapiteau du palais du peuple à Conakry.

L’annonce a été faite ce mercredi 16 novembre 2022 à travers un point de presse par les initiateurs en présence de la représentante de la direction générale des collectivités, du président des consommateurs de Guinée et de plusieurs de médias.

Selon le Commissaire général dudit salon, Claude Monémou, cet évènement est une initiative du cabinet ‘’Invesco’’, président l’ancien Premier ministre, Kabinet Komara et une autre structure, en partenariat avec l’union nationale des consommateurs de Guinée, sous l’égide du département en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

A l’en croire, « ce salon est initié pour valoriser tout ce que la Guinée a comme potentialités sur toute l’étendue du territoire national. Nous croyons que le développement se passe à la base. Les maries et les collectivités ont pour vocation, de faire ressentir le développement sur tous les coins du territoire et sur toutes les populations. Donc, cet évènement qui va se tenir du 13 au 16 décembre à Conakry connaitra la participation du Maroc comme pays d’invité d’honneur et de cinq (5) autres communes des pays voisins notamment Abidjan (le maire du Plateau, le maire de Cocody), le maire de Dakar, le maire de Lomé, le maire de Kigali, et on aura un invité venant du gouvernorat de Logos. Cet évènement, c’est pour mettre la lumière sur la Guinée, et vendre tout ce qu’on a comme potentialités », dira-t-il.

Parlant des activités, il dira qu’elles sont nombreuses et variées. « Nous aurons des expositions ventes, c’est-à-dire les mairies vont venir chacune regroupée au sein des préfectures (fusionner les mairies en préfecture autour des communes urbaines) pour présenter ensemble des projets en termes de développement local. Nous aurons aussi des conférences-débats et des ateliers de formation… »

Pour la représentante de la direction générale des collectivités, Mme Maimouna Camara, leur direction compte appuyer cet évènement à travers des cadres de ladite direction en apportant aux communes l’appui technique.

« On va mobiliser les communes et on va les appuyer à faire des projets. Nous allons faire de notre possible pour que les communes soient bien représentées et pour que les communes soient mobilisées à faire de cet évènement une réussite », dira-t-elle entre autres.

Quant au président de l’union des consommateurs de Guinée, Ousmane Keita, il a remercié les organisateurs, avant de rassurer que l’accompagnement de sa structure ne fera pas défaut pour donner à cet évènement tout son éclat.

