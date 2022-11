Salon des productions locales : c’est parti pour la 2è édition de Label Guinée

C’est parti pour une semaine à la Bluezone de Kaloum. Du 31 octobre au 06 novembre 2022, des panels sur les enjeux et opportunité du ‘’Made In Guinée’’ seront animés pour donner toute la beauté à cet évènement. Objectif: réduire la dépendance du marché guinéen des produits importés, mais promouvoir aussi chez les populations les avantages économiques, sociaux et environnementaux de la consommation des produits locaux et surtout inciter les Guinéens à faire de l’achat de ces produits, un acte citoyen et responsable.

Ce salon organisé par Label Guinée et appuyé par ses partenaires, s’inscrit dans le cadre de mettre en lumière l’ensemble des productions locales, souvent très peu considérées au dépens des produits emportés. Etaient présents à ce rendez-vous, le Premier ministre, le ministre de la Culture, les hommes des médias, de la culture, mais également des producteurs locaux, venus avec différentes variétés de produits à fabrication locale.

Dans son discours, le commissaire général de Label Guinée a indiqué que le seul moyen d’accompagner ces producteurs locaux est d’acheter leurs produits. Poursuivant, Mohamed Bank’s Bangoura s’est dit honoré par la présence du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, qui, rappelle-t-il, avait pris part à la première édition en tant que ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.

Le patron de la Primature représentant les nouvelles autorités, s’est dit être conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs locaux, notamment le manque de financements, de la formation, le tout couronné par l’absence d’accès au marché. Pour Dr Bernard Goumou, c’est justement dans ce sens que Label Guinée vient leur offrir cet espace de vente et d’échange avec les consommateurs qui doivent faire du ‘’Made In Guinée’’ leur préoccupation quotidienne. Pour donc relever ces défis, l’ex ministre du Commerce promet un accompagnement.

« Le Gouvernement que j’ai l’honneur de diriger est fortement mobilisé pour l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Il (Gouvernement) vient de mettre en place plusieurs outils pour accompagner le développement des PME dont entre autres : les fonds de garantie de prêt aux entreprises, le fonds de développement agricole (…). Je félicite donc les organisateurs et je suis pressé d’aller à la rencontre des producteurs afin de les écouter et de leur prouver une fois de plus que les autorités de la transition sont à leur côté pour renforcer la qualité et la compétitivité de nos produits », a-t-il laissé entendre.

Label Guinée, c’est du « Made in Guinée » Quand on dit Made in Guinée, ce ne sont pas seulement des produits artisanaux, mais aussi des produits manufacturés fabriqués en Guinée, avec nos spécificités de génie créateur, a fait croire de son côté Alpha Soumah, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Patrimoine Historique. Il pense plus loin que Label Guinée est bien parti pour cette deuxième édition. Ce qui se traduit par la présence massive des personnalités au niveau des tentes comme le Premier ministre, les partenaires du PNUD, ceux des médias mais aussi des hommes culturels.

« Il y a eu pendant cette visite des mots d’encouragement à l’endroit des producteurs locaux. Pour ce qui me concerne, mon département est partie prenante et nous avons tout un volet dans un grand programme appelé ‘’Artisanat tout en Un’’, qui permet de travailler avec toutes les structures de ce genre pour la certification, la labellisation. Et vous avez vu les différents produits fabriqués en Guinée et par des Guinéens, qui n’ont rien à envier aux produits qui nous viennent de l’extérieur. Donc il est temps que nous pensions sur ce que nous faisons, que nous fabriquons, sans complexe, que nous commencions à les utiliser, à les consommer parce que c’est du propre, parce pour la plupart c’est du bio », a recommandé le numéro 1 du département de la Culture guinéenne.

Il faut rappeler que du ‘’Made In Guinée’’, intervient au lendemain de la promulgation d’une loi sur le contenu local. Ladite loi selon le Chef du Gouvernement de la transition, permet entre autres de développer une offre intérieure et un réseau d’approvisionnement durable en biens et services pour tous les secteurs de l’économie nationale. Elle permettra en d’autres termes, de développer la participation privée nationale dans des projets développés en République de Guinée, tout en préservant l’attractivité du pays pour les investissements internationaux.

Sâa Robert KOUNDOUNO