Saloum Cissé : « le coup d’Etat n’a pas comme prévu déstabilisé notre parti »

En donnant le coup d’envoi des travaux de la convention nationale extraordinaire du RPG Arc-en-ciel ce jeudi 31 mars 2022 à Conakry, le secrétaire général, Saloum Cissé a encouragé tous les 368 délégués, et militants venus d’horizons différents avant de préciser :

« Ce jour du 31 mars est un jour de renouveau. La convention qui nous réunit est inscrite dans nos statuts et règlement intérieur. Ce n’est pas une décision unilatérale de la direction nationale du parti. Le coup d’État militaire du 5 septembre 2021 a interrompu un mandat légitiment octroyé à notre parti. Le coup d’État n’a pas comme prévu déstabilisé notre parti, nous nous sommes repris. La direction a pu insuffler de nouvelles orientations à notre programmation pour faire face aux nouveaux défis qui l’attendent, celui de reprendre le pouvoir par les urnes. Le RPG Arc-en-ciel est une force tranquille qui, par un travail laborieux, magnifique, s’inscrit dans le paysage politique guinéen et est considéré à sa juste valeur comme le plus grand parti du pays. La convention à laquelle vous assistez, est une convention du renouveau. Ses décisions consolideront les bases de notre parti. Comme l’ANC de l’Afrique du Sud, le RPG relèvera tous les défis des années à venir. Ce renouveau opérera dans nos rangs, des changements fondamentaux… »

YK