Saloun Cissé ranime la flamme : « le RPG ne mourra pas, il va vivre comme seul arbre dans le désert »

A l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel ce samedi 12 novembre, au siège du parti à Gbessia, l’heure était à la sensibilisation et à la mobilisation des militants. Cette assemblée n’a pas connu une grande mobilisation comme d’habitude.

Donc comme inscrit à l’ordre du jour, Saloun Cissé, secrétaire général du RPG Arc-en-ciel a sensibilisé les militants. Mais à l’entame de son intervention, il a félicité et remercié ceux qui ont effectué le déplacement. Avant d’appeler tous les militants à venir massivement aux assemblées comme ils le faisaient auparavant.

« À partir d’aujourd’hui, que chacun de vous soit l’interpréte près des autres militants et responsables du parti pour une mobilisation. Pour que les assemblées générales soient fréquentées comme auparavant. Le message est clair, la direction nationale a pris la décision. Désormais à partir de 9h30 de chaque samedi, on s’attend à vous les militants. Nous savons que votre détermination ne sera pas en reste. Nous savons que les militants et la jeunesse sont les deux poumons du parti. Donc nous comptons sur vous pour que la vitesse de croisière qu’on avait dans le temps pour que nous puissions l’atteindre. Il faut aussi motiver les militants et responsables à tous les niveaux, les comités de base, des sous sections et les sections pour que les réunions reprennent. C’est le passage obligé. Ces réunions par intermittence seront supervisées par des responsables du bureau politique national. Le RPG ne mourra pas. Le RPG va vivre comme seul arbre dans le désert. Parce qu’au RPG, ceux qui sont venus pour faire une bonne récolte, si la récolte n’existe pas, ils vont faire la marche arrière. Mais ceux qui sont venus pour bâtir les idéaux du parti vont rester et ils continuent la lutte de génération en génération pour que la Guinée sorte de l’ornière. Voilà notre objectif commun et on compte sur vous pour la victoire prochaine. », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano

